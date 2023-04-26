Обидві компанії намагалися продати свої частки і піти з російського ринку після того, як Росія напала на Україну.

Росія забрала під свій контроль комунальні енергетичні підприємства, що належать фінській Fortum Oyj і німецькій Uniper SE, що стало відповіддю Кремля на заморожування російських активів європейськими країнами.

Як повідомляє Bloomberg, президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ, який дозволяє уряду РФ вводити "державний контроль" над активами компаній або приватних осіб з "недружніх" держав, у тому числі США та їхніх союзників.

Арештованими активами керуватиме Федеральне агентство з управління державним майном, що є підрозділом Мінфіну РФ.

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Активами, перерахованими в доповненні до указу Путіна про арешт, є 83,7% акцій Uniper в ПАТ "Юнипро" і 98,2% акцій Fortum в місцевому ПАТ "Фортум".

Повідомляється, що указ вводить зовнішнє управління на індивідуальній основі і поширюється на об'єкти електроенергетики першорядної важливості, однак в разі необхідності список активів може бути розширений.

Обидві компанії намагалися продати свої частки і піти з російського ринку після того, як Росія напала на Україну. Однак Кремль заборонив іноземним інвесторам продавати російські активи без спеціального дозволу і зажадав велику знижку.

Відхід з Росії

У грудні 2022 року в Кремлі вирішили поповнити бюджет за рахунок тих, хто виїхав з Росії. Держдума країни-агресора заявила про ведення активних робіт зі зміни законодавства РФ. Спікер Держдуми країни-агресора В'ячеслав Володін заявляв, що зміни до законодавства передбачають скасування преференцій для тих, хто залишив РФ і введення для них підвищеної ставки оподаткування.

За офіційною версією, введення підвищеної ставки оподаткування для тих, хто залишив Росію буде не покаранням, а лише суто "економічним заходом" щодо запобігання відтоку капіталу.

У березні 2023 року Путін ввів плату за вихід з російського ринку. Повідомлялося, що всі компанії, які ще не повністю вийшли з Росії, тепер так чи інакше профінансують російський бюджет. Тепер кожна транзакція, пов'язана з виходом компанії з РФ, має бути узгоджена з російською урядовою комісією з іноземних інвестицій.

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