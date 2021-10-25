Зловмисники виготовляли та продавали флеш-накопичувачі із вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту, дізналися правоохоронці.

Кіберфахівці СБУ та представники спецслужб США провели спільну операцію із викриття українців, які займалися відмиванням грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.

Для виведення грошей з "тіні" зловмисники організували масштабну схему, йдеться на сайті СБУ.

Вони ховалися під різними нікнеймами в мережі "Darknet", мали багатьох підставних осіб, а також працювали через різні фінансові сервіси.

Клієнтами викритих злочинців були хакери, які займалися кіберкрадіжками й хотіли перевести крадене у готівку. Наприклад, злодії, які "зламували" банківські рахунки компаній по всьому світу, забирали собі віртуальні гроші "жертви".

Читайте такожВ Україні викрили масштабний конвертцентр з обігом у понад 20 мільярдів (фоторепортаж)Щобільше, ці особи самостійно виготовляли та продавали флеш-накопичувачі із вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту.

Зловмисників вдалося викрити у Миколаєві.

Під час обшуків у них правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, шкідливі програмно-апаратні засоби, чорнові записи та готівку.

Наразі здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, у тому числі іноземних замовників махінацій.

Раніше повідомлялося, що в Україні хакери зламали велику мережу аптек – АНЦ, заблокували роботу сайту і "вирубали" інтернет. Гендиректор холдингу аптечної мережі АНЦ Микола Щербина стверджував, що зловмисники вимагали викуп за те, щоб аптеки знову могли нормально працювати.

Автор: Вікторія Токарєва