Скільки коштів потребує Україна для відновлення економіки: Свириденко назвала цифру

За словами премʼєр-міністра, Україні потрібна величезна сума.

Україна презентувала рамкову програму економічного процвітання на наступне десятиліття. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко під час засідання радників з питань національної безпеки країн "Коаліції охочих", передають Новини.LIVE.

"Протягом останніх тижнів наша команда активно обговорювала зі США перехід від воєнної економіки до стійкої моделі довгострокового процвітання та безпеки України. Ми маємо перевагу системної роботи, виконаної різними установами в Україні та донорською платформою, включно зі світовим банком щодо оцінки потреб у відбудові та відновленні", - наголосила вона.

За словами Свириденко, ці обговорення вже залучили ключові установи та гравців, які формуватимуть фінансову складову та довіру до будь-якого підходу, включаючи світовий банк, IFC, Blackrock, а також США.

Очільниця уряду зазначила, що йдеться про "Рамкову програму процвітання України", яка об’єднує потреби у відбудові, механізми фінансування та ключові напрями інвестицій.

"З сьогоднішньої перспективи фінансові потреби України на наступне десятиліття є величезними. Це 800 млрд доларів США, що включає мікрофінансову стабільність, компенсацію збитків, потреби реконструкції та фінанси для економічного зростання", - додала вона.

Свириденко уточнила, що така сума не включає фінансування оборони. За її словами, Україна вважає, що ефективні гарантії безпеки з часом зменшать таку суму.

"Також безпека є базовою і найважливішою для економічного відновлення. Наступна велика річ, яку ми прагнемо зробити - це, звісно, мікрофінансова стабільність, адже без неї немає сенсу говорити про залучення інвестицій", - підсумувала політик.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна могла б отримати 2,5 мільярди фунтів, зароблених від продажу "Челсі". Про це він сказав після розмови з британським премʼєр-міністром Кіром Стармером.

"Обговорили необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу "Челсі". Це 2,5 млрд фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів", - наголосив він.

Також повідомлялось, що Зеленський і Трамп під час нещодавньої зустрічі обговорили зарплати в Україні. Як розповів український лідер, американська сторона хоче, щоби американський і також європейський бізнес прийшли в Україну.

"Ми обговорювали, що на старті Україні потрібні гроші. Гроші на відновлення. І це повинна бути серйозна сума грошей, щоб люди повертались саме на ці робочі місця і заробітні плати. Я думаю, що в цьому є велика перспектива. Але ми ж з вами розуміємо, з чого все починається. Давайте спочатку закінчимо цю війну", - сказав глава держави.

