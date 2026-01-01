Запрацювала програма раннього скринінгу здоров’я: Свириденко розповіла, як скористатися

Програма дозволить виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і проблеми психічного здоровʼя.

З 1 січня українці віком понад 40 років можуть пройти обстеження для вчасного виявлення ризиків хронічних хвороб, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram.

"В Україні стартує "Скринінг здоров’я 40+" - національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя", - йдеться у повідомленні.

Як відзначила очільниця уряду, ця програма дозволить українцям та українкам віком від 40 років пройти обстеження та вчасно виявляти ризики хронічних хвороб.

Відео дня

При цьому, вартість скринінгу покриває держава.

Як діятиме програма

"Користувачам застосунку Дія віком від 40 років (включно) запрошення пройти скринінг надійде на 30-й день після дня народження. Прийміть запрошення для участі в програмі Скринінг 40+ у застосунку, замовте Дія.Картку в застосунку або використайте вже наявну", - наголосила Свириденко.

За словами прем’єрки, кошти – 2 тис грн – надійдуть на картку протягом 7 днів.

"Отримавши їх, запишіться на скринінг в одному із медзакладів-учасників програми", - додала прем’єрка.

Громадянам, які не мають "Дії", після 30-го дня з дня народження треба звернутися до банку-партнера (наразі – Приват-Банк) для оформлення пластикової картки зі спеціальним рахунком, а потім – до ЦНАП.

"Обстеження доступні в державних, комунальних і приватних медзакладах – незалежно від місця реєстрації", - додала Свириденко.

Зміни в медичній системі

Як повідомляв УНІАН, у 2026 році фінансування первинної медичної допомоги в Україні зросте до 29,5 млрд грн, а капітаційна ставка за одного задекларованого пацієнта для медиків - до 1007,3 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: