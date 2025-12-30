Зеленський і Трамп обговорили зарплати в Україні: США пропонують їх збільшити в рази

Йдеться про масштабний пакет економічного відновлення та прихід американського бізнесу в Україну.

Президент України Володимир Зеленський розповів про обговорення з президентом США Дональдом Трампом можливостей економічного відновлення України, зокрема підвищення рівня заробітних плат для українців. Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, план відновлення стосується всієї території України та передбачає підготовку кількох документів. Це так званий Prosperity Package, пакет економічного відновлення України, спрямований на створення робочих місць і відновлення життя в країні.

"Ми багато цьому приділили уваги. І президент Трамп фокусується на цьому. Він вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця в Україні. Ми проговорювали, яка середня заробітна плата в українців. Вони дуже хочуть зробити все, завдяки приходу американського бізнесу, спеціальних умов на український ринок, щоби була заробітна плата потроєна", - сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що йдеться не про негайні зміни після завершення війни, а про довгострокову стратегію. Він відмітив, що американська сторона хоче, щоби американський і також європейський бізнес прийшли в Україну.

"Ми обговорювали, що на старті Україні потрібні гроші. Гроші на відновлення. І це повинна бути серйозна сума грошей, щоб люди повертались саме на ці робочі місця і заробітні плати. Я думаю, що в цьому є велика перспектива. Але ми ж з вами розуміємо, з чого все починається. Давайте спочатку закінчимо цю війну", - додав Зеленський.

Заробітна плата в Україні - що відомо

Згідно дослідження "OLX Робота", в Україні найвищу медіанну зарплату було зафіксовано на посадах на службі у Силах оборони.

За останні чотири роки в Україні в багатьох сферах суттєво зріс рівень зарплат. Серед топ-вакансій із найвищим приростом переважають робітничі спеціальності. Зокрема стало відомо, кому платять до 60 тисяч гривень.

У листопаді стало відомо, що для більшості українців найбільш прийнятним рівнем заробітної плати був діапазон від 20 до 30 тисяч гривень.

