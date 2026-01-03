Україна могла б отримати 2,5 мільярди фунтів, зароблених від продажу 'Челсі', - Зеленський

Це питання український президент обговорив з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером.

Україна могла б отримати 2,5 млрд фунтів з заморожених російських активів, отриманих від продажу англійського футбольного клубу "Челсі".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Обговорили необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу "Челсі". Це 2,5 млрд фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів", - висловив думку Зеленський.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році, Роман Абрамович продав клуб за 2,5 млрд.

Також президент додав, що обговорив зі Стармером деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром.

Зеленський про зустріч радників з нацбезпеки

Президент зазначив, що сьогодні у Києві працюють радники з питань національної безпеки.

"дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки – сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною", - зазначив Зеленський.

Переговори про закінчення війни в Україні

31 грудня 2025 року секретар РНБО Рустем Умєров анонсував, що готується масштабна зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки.

Сьогодні зранку радники прибули до Києва. Умєров зазначив, що це радники з Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

