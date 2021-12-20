Сьогодні мають бути відповідні роз’яснення від податкової.

Виплати у 1 тисячу гривень, які в рамках програми "єПідтримка" отримують вакциновані від коронавірусу українці, оподатковуватися не буде.

Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

"Дана виплата не буде оподатковуватись. Сьогодні ми очікуємо відповідне роз’яснення державної податкової служби, що дана сума не є об’єктом оподаткування ні податком на доходи фізичних осіб, ні військовим збором", - сказав він.

Гроші за вакцинацію в Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Читайте такожВ ОП повідомили, коли деякі українці зможуть купити ліки на "тисячу Зеленського"

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

За кілька днів до офіційного початку програми (19 грудня) низка банків вже почали виплачувати вакцинованим клієнтам по тисячі гривень. Напередодні стало відомо, на що українці витрачають "ковідні" гроші.

Автор: Дмитро Шварц