Уряд хоче підвищити важливий податок для українців у 2027 році, - прем’єр

Кабмін планує створити фонд для швидких виплат бізнесу за воєнні збитки.

Уряд у проєкті держбюджету України на 2027 рік пропонує підвищити податок на додану вартість (ПДВ) до 21% (з поточних 20%), щоб запустити програму страхування бізнесу від воєнних ризиків, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький в інтервʼю "ТСН Тиждень".

"У держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення, в тому числі невеличке підвищення податку. ПДВ. Інших джерел, на жаль, немає. Ми будемо ще розмовляти з парламентарями, розмовляємо постійно з бізнесом", - сказав очільник уряду.

За його словами, російські удари по інфраструктурі безпосередньо б’ють по бізнесу, населенню та державному бюджету. Тому уряд ініціював створення спеціального фонду для швидкої компенсації збитків бізнесу від ворожих атак.

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Кабмін планує спрямувати на відповідну програму близько 1 млрд дол. Корецький зазначив, що ці кошти мають бути закладені в окремий спецфонд держбюджету. Саме для його наповнення уряд і пропонує підвищити ПДВ.

"Ми говоримо про 1 відсоток. Це те, що подано в проєкті закону про бюджет на 2027 рік", - розповів прем’єр-міністр.

Водночас він наголосив, що це лише пропозиція уряду, адже проєкт бюджету ще не ухвалений Верховною Радою.

"Я вважаю, що це по-партнерськи, коли уряд вносить свій внесок. І показує, що попри все, ми боремося за наш суверенітет", - сказав Корецький.

За його словами, уряд хоче разом із міжнародними партнерами сформувати загальний фонд у розмірі близько 5 млрд дол. Ці кошти мають використовуватися для швидкої компенсації бізнесу у разі страхових випадків, пов’язаних із війною. Очільник уряду пояснив, що звичайне страхування воєнних ризиків для бізнесу дороге, а отримання компенсації після руйнування підприємства може тривати роками.

"Стандартне страхування воєнних ризиків не працює. Чому? По-перше, воно дуже дороге, а потім, коли стався випадок і підприємство зазнало удару та руйнувань, ти йдеш до міжнародного страхувальника і просиш компенсувати, а цей процес може навіть в суд піти і тривати два роки", - додав він.

Проєкт бюджету України на 2027 рік - останні новини

15 вересня уряд схвалив проєкт закону про Держбюджет на наступний рік. Згідно з документом, доходи передбачаються на рівні 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше, порівняно з 2026 роком. Водночас видатки заплановані в обсязі 7 трлн 272 млрд гривень, що на 864,9 млрд гривень, або 13,5% більше рівня 2026 року. При цьому потреба у міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 млрд доларів.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомляла, що уряд заклав у Держбюджет на наступний рік доходи від підвищення ряду податків для українців, проте їхнє подальше запровадження досі лишається дискусійним. Вона також вважає, що можливе підвищення ставки ПДВ до 21% та акцизів на пальне є малоймовірним.

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