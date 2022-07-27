Війна створила кілька суттєвих проблем, які й надалі штовхатимуть курс долара догори.

Липнева девальвація гривні може стати не останньою в цьому році.

Про це пише Forbes.

"Думаю, девальвація триватиме й надалі, питання в її масштабі, – зазначає експерт CASE Україна та ексзаступник директора департаменту фінстабільності НБУ Євген Дубогриз. – За правильних та скоординованих дій НБУ, Мінфіну, взагалі влади до кінця року матимемо не більше 40 грн/$, якщо брати ринковий курс".

Війна створила кілька суттєвих проблем, які й надалі штовхатимуть курс долара догори. Зокрема, дуже стійким виявився попит на імпортні товари та послуги, й він стрімко відновлюється попри кризу та здорожчання валюти, каже голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

"Нещодавнього послаблення гривні може бути недостатньо, – не виключає він. – Тож у майбутньому Національному банку, ймовірно, доведеться знову переглядати курс гривні до долара".

Інша проблема – укріплення долара по відношенню майже до усіх світових валют. Зокрема, у середині липня долар вперше з 2022 року зрівнявся в ціні з євро. Раніше майже 20 років євровалюта була дорожчою.

"Долар дорожчатиме до основних валют і далі, у тому числі через війну, адже інвестори сприймають її як "війну в Європі", віддаючи перевагу активам у США", – пояснює Дубогриз.

Нагадаємо, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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