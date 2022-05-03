Він не уточнив, які саме російські банки стануть мішенню санкцій.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррелль заявив, що ЄС у шостому пакеті санкцій проти Москви готує відключення додаткових російських банків від SWIFT.

Про це повідомляє Washington Post.

Як повідомляють, Боррель не уточнив, які саме російські банки стануть мішенню санкцій.

Він також повторив обіцянки зменшити залежність ЄС від російського імпорту енергоносіїв. Після вторгнення Кремля в Україну 24 лютого, ЄС імпортував російського викопного палива на близько 46 мільярдів доларів, пише видання.

Як повідомляв УНІАН, ЄС вже відключила від SWIFT російські банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" і "ВЭБ.РФ".

Як повідомляв УНІАН, в ЄС наблизилися до схвалення шостого пакета санкцій проти Росії. Обмеження також торкнуться й Білорусь, яка фактично веде війну проти України ще від перших днів російського вторгнення.

Що він буде включати

За даними видання Politico, шостий пакет санкцій має включати поетапне нафтове ембарго. Обмеження також торкнеться російських банків, зокрема Сбєрбанк, а також значно ширше коло російських осіб.

Відомо, що імпорт російської нафти планують поетапно заборонити до кінця 2022 року. Водночас для Угорщини та Словаччини може запрацювати певна формула вийнятків, враховуючи труднощі з диверсифікацією для цих держав.

Останній на сьогодні, п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії, набув чинності 8 квітня. Він включав заборону на купівлю російського вугілля з серпня 2022 року і заборону російським кораблям заходити в порти ЄС. Також заборонені транспортні перевезення до Білорусі й РФ, але для певних товарів є виключення.

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