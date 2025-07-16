Зазначається, що чиновники розглядають питання збільшення європейського бюджету.

Європейська комісія працює над семирічним бюджетом у розмірі 1,717 трлн євро з 2028 року. При цьому Україна в зазначений період може отримати 88 млрд євро.

Видання Politico пише, що якщо члени Комісії на чолі з президентом Урсулою фон дер Ляєн узгодять цю суму, то це означатиме, що загальні видатки зростуть до 1,23% валового національного доходу за сім років з 2028 року порівняно з приблизно 1,1% у поточному періоді.

Згідно з проектом документа, високопоставлені чиновники досягли попередньої домовленості про виділення частини коштів менш розвиненим регіонам блоку. Це було ключовою вимогою комісара ЄС з питань згуртування і реформ Раффаеле Фітто, але деталі можуть змінитися під час переговорів.

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Наразі Комісія має намір виділити 946 млрд євро на "соціальну модель і якість життя в Європі", що може охоплювати регіональну політику і загальну сільськогосподарську політику, які наразі становлять дві третини бюджету ЄС. Крім того, планується виділити 522 млрд євро на "конкурентоспроможність, процвітання і безпеку", 190 млрд євро на "Глобальну Європу", що охоплює допомогу в цілях розвитку і сприяння сусіднім країнам, і 107 млрд євро на фонд під назвою "адміністрація", який покриває заробітну плату співробітників ЄС.

Спеціальний позабюджетний фонд для України становитиме 88 млрд євро протягом наступних семи років.

Окремо Комісія запропонує запровадити три нові податки, спрямовані на електричні відходи, тютюнові вироби та компанії в ЄС з оборотом понад 50 мільйонів євро, щоб погасити загальний борг, що утворився після пандемії Covid-19. Очікується, що виплати становитимуть від 25 до 30 мільярдів євро щорічно, починаючи з 2028 року.

Варто зазначити, що Німеччина виступає проти збільшення бюджету, більша частина якого формується за рахунок внесків 27 урядів країн ЄС.

Допомога ЄС для України - останні новини

Газета Financial Times писала, що Європейський Союз терміново шукає 19 млрд євро для України. Зазначалося, що це кошти на покриття дефіциту бюджету України у 2026 році.

Пізніше стало відомо, що ЄС розглядає можливість створення фонду в розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України. Ця сума може стати частиною пропозиції Євросоюзу щодо бюджету на наступні сім років.

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