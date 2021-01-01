98% української продукції отримало вільний доступ на британський ринок.

З 1 січня 2021 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та Великою Британією.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Читайте такожУ Мінекономіки озвучили масштаби падіння ВВП України за підсумками року"У 2020 році було укладено угоду про вільну торгівлю з Великобританією, яка вступила в дію з 1 січня 2021 року. Зокрема, документ надасть вільний доступ на британський ринок для 98% української продукції, а з 2023 року для України буде лібералізовано ще 2%", - йдеться в повідомленні

У міністерстві наголосили, що угода значно поліпшить баланс та структуру двосторонньої торгівлі між Україною і Сполученим Королівством, забезпечить можливості для бізнесу, вигідну співпрацю з українськими партнерами.

Крім того, Мінекономіки готується до укладення нових угод з Тунісом, Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією і Китаєм.

Зона вільної торгівлі з Великобританією: що відомо

8 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та партнерство.

16 грудня Верховна Рада ратифікувала дану угоду.

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Автор: Юрій Куліков