Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі "Прозорро.Продажі".

За січень-червень 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, перевищила 3 млрд грн.

Про це повідомили у прес-службі Фонду гарантування, зазначивши при цьому, що значного зростання надходжень від продажу активів збанкрутілих банків не відбувається, оскільки за останні роки кількість виведених учасників ринку значно зменшилася, що характеризується більш стійкою та стабільною банківською системою.

Відповідно, до Фонду надходить менше активів, які вони можуть реалізовувати і при цьому зменшується кількість виплат компенсацій громадянам, які необхідно здійснювати у разі виведення банку з ринку, в якому українці відкрили депозити.

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Серед останніх проданих лотів – ТРЦ "Магелан", кредитний портфель фізичних осіб банку "Аркада" та комерційна нерухомість в обласних центрах.

"У червні успішно відбулося 62 аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, на суму майже 735 млн грн. Таким чином загальна сума успішних торгів за перші шість місяців 2023 року перевищила 3,1 млрд грн", - повідомили у прес-службі Фонду гарантування.

Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі "Прозорро.Продажі". Кожен охочий може взяти участь у торгах, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також Росії або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.

Кошти від продажу активів банків витрачаються на погашення заборгованостей перед кредиторами банку, у тому числі громадян і бізнесу, які тримали кошти на рахунках відповідного банку.

Банківська система України під час війни

Загалом за минулий рік Фонд провів понад 300 результативних аукціонів із загальною ціною реалізації лотів 2,4 млрд грн.

У жовтні 2022 року Верховна Рада дозволила націоналізацію системних банків в умовах війни, ухваливши Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану".

Станом на 1 квітня 2023 року лише п’ять банків з 65 платоспроможних установ були збитковими. Платоспроможні банки в І кварталі 2023 року отримали 34 млрд грн чистого прибутку проти 152 млн грн збитку в І кварталі 2022 року.

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