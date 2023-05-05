Станом на 1 квітня 2023 року лише п’ять банків з 65 платоспроможних установ були збитковими.

Платоспроможні банки в І кварталі 2023 року отримали 34 млрд грн чистого прибутку проти 152 млн грн збитку в І кварталі 2022 року.

Як повідомила прес-служба Національного банку, головними чинниками прибутковості сектору стало зростання доходів в результаті поступового відновлення банківської діяльності та порівняно несуттєві обсяги доформування резервів.

"Банки збільшили операційний дохід на 48% у річному вимірі. Чистий процентний дохід за І квартал у річному обчисленні збільшився на 41%. Попри значне збільшення процентних витрат внаслідок підвищення процентних ставок за депозитами, процентні доходи зросли ще суттєвіше. Чистий комісійний дохід зріс на 20% порівняно з результатом І кварталу 2022 року", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що обсяги банківських послуг відновлюються з поступовим відновленням економічної активності, у тому числі і після обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці минулого – початку поточного року.

Підвищенню прибутковості банків також сприяє позитивний результат операцій з купівлі-продажу валюти, який у І кварталі був у 2,3 раза вищим у річному вимірі. Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився у І кварталі 2023 року у річному вимірі вдвічі – до 45,9 млрд грн.

У Нацбанку зазначили, що станом на 1 квітня 2023 року лише п’ять банків з 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 40 млн грн.

Інфляційний прогноз НБУ

Нацбанк прогнозує, що у 2023 році дефіцит державного бюджету збільшиться до понад 26% ВВП без урахування грантів у доходах, попри очікуване повернення довоєнного рівня оподаткування та посилення адміністрування податків. Збільшення дефіциту зумовлюватиметься насамперед значними витратами на забезпечення обороноздатності та обмежену ресурсну базу внаслідок окупації частини регіонів, руйнування підприємств і значної міграції.

Також НБУ прогнозує, що у другому кварталі 2023 року економіка України почне відновлення відразу на 15,9%, враховуючи низьку базу другого кварталу минулого року, коли спад склав 36,9%

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