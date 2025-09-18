Ідея, над якою зараз працює ЄС, передбачає заміну російських активів облігаціями з нульовим купоном, які випускатиме Єврокомісія.

Європейський союз обговорює способи використання заморожених російських активів для підтримки так званого "репараційного кредиту" Україні з метою зміцнення її фінансів воєнного часу та обходу ризику вето з боку дружньої Москві Угорщини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чиновників, близьких до проєкту.

Зазначається, що за схемою, обговорюваною в Брюсселі, Україна почне виплачувати цю позику тільки після того, як отримає репарації від Росії за шкоду, завдану війною. Цю ідею запропонувала минулого тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами джерел видання, може бути створено новий механізм, у якому братимуть участь не всі 27 країн ЄС, а лише "коаліція охочих", якщо Будапешт відмовиться приєднатися.

Відео дня

Важливо, що ідея, над якою зараз працює ЄС, передбачає заміну російських активів облігаціями з нульовим купоном, які випускатиме Єврокомісія. Ці облігації можуть бути забезпечені гарантіями або всіх країн ЄС, або тільки тих, хто захоче брати участь у механізмі.

Використання заморожених активів РФ

Раніше повідомлялося, що Росія погрожує, що переслідуватиме будь-яку європейську державу, яка спробує забрати її активи. Це сталося після повідомлень про те, що Європейський Союз шукає нові способи використання сотень мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: