За даними слідства, схему незаконного збагачення шляхом безпідставної евакуації припаркованих транспортних засобів на штрафмайданчики ввів один з керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У Києві службовців міськдержадміністрації підозрюють у зловживаннях під час евакуації автомобілів.

Згідно з повідомленням Офісу Генерального прокурора, викрито стійке злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за фактом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

На даний час п’яти службовим особам КМДА та двом керівникам приватних юридичних осіб повідомлено про підозру.

За даними слідства, один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, залучивши керівництво управління (інспекції) з паркування та підлеглих інспекторів, запровадив схему незаконного збагачення шляхом безпідставної евакуації припаркованих транспортних засобів з вулиць столиці на штрафмайданчики. Автомобілі власники могли забрати лише після оплати "штрафів", сума яких була вдвічі більшою за офіційну.

Як інформують у Генпрокуратурі, до цієї схеми було залучено керівників приватних служб, які займаються евакуацією транспортних засобів у Києві.

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Щоденно члени організованої групи мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконувати "денний план", вони вдавалися до хитрощів – біля припаркованого автомобіля встановлювали знак "Дорожні роботи".

За результатами проведення понад 30 санкціонованих обшуків було виявлено і вилучено документи, носії інформації, засоби зв’язку, кошти та інші речові докази. За місцем проживання осіб виявлено значну кількість актів огляду та тимчасового затримання транспортних засобів.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2018 року в Україні формально набув чинності закон, в якому було прописано реформування сфери паркування.

У липні 2019 року в Києві почали штрафувати водіїв, які порушили правила паркування. У деяких випадках машини евакуювали на штрафмайданчик.

Автори: Інна Андаліцька, Екатерина Присяжнюк