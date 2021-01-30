За словами прем'єр-міністра, в грудні 2020 року реальні зарплати українців зросли на 10%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про пріоритетне завдання уряду щодо збільшення рівня заробітних плат в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, звітуючи про останні економічні досягнення Кабінету міністрів минулого тижня.

Читайте такожУ Держстаті розповіли, наскільки за рік зросли зарплати українцівШмигаль зазначив, що в грудні 2020 року реальні зарплати українців зросли на 10% у порівнянні з груднем 2019 року і склали 14,2 тисячі гривень.

«Найважливіше завдання, яке ставить уряд, - це до 2030 року вийти за середніми зарплатами на рівень наших сусідів з Польщі чи Словаччини», - написав Денис Шмигаль.

Заробітна плата в Україні: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц