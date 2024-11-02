За словами нардепки, можливе зниження пов'язане з законопроєктом про підвищення податків.

Народна депутатка України та член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко зазначила, що зарплати українців можуть знизитися з наступного року. Про це вона розповіда в ефірі КИЇВ24.

За словами нардепки, можливе зниження пов'язане з законопроєктом про підвищення податків.

"По суті зарплати у більшості навпаки знизяться, якщо буде підписаний законопроєкт про підвищення податків. Ми памятаємо, що ним передбачається підвищення військового збору до 5%, а це на 3,5% більше доведеться зі своїх заробітних плат віддавати у державний бюджет. Відповідно, усі наймані працівники, державні службовці, які працюють офіційно і отримують офіційну зарплатню у разі його підписання постраждають", - сказала вона.

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Васильченко нагадала, що законопроєкт уже понад 15 днів підписаний головою ВР Русланом Стефанчуком і переданий до Офісу президента.

"Президент має його підписати. Я не підтримувала цей законопроєкт і вважаю його несправедливим, але тим не менш він, на жаль, був підтриманий більшістю у сесійній залі. Тому, якщо говоримо про заробітні плати, навпаки очікується їх зменшення", - додала нардепка.

Новини економіки

Більше 40% українців вважають себе середнім класом, але їхні доходи не відповідають цьому рівню. При цьому серед тих, хто справді є середнім класом за доходом на сьогодні під час війни становить менше 7%. Про це повідомив народний депутат Андрій Ніколаєнко. Він зазначив, що за рівнем доходів в Україні зараз 92% бідного класу.

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