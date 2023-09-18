Різниця між зарплатами у чоловіків і жінок у нашій країні є нижчою за світову.

В Україні розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками становить 18,6%. Цей показник у нашій країні є нижчим за світовий, але більшим, ніж в багатьох країнах Європейського союзу.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Павло Лубінець. За його словами, основними причинами цього явища є систематична дискримінація та недооцінка праці жінок.

"Вдосконалення трудового законодавства, подолання стереотипів роботодавців, підвищення рівня мотивації жінок - головні засади того, аби тенденція до скорочення ґендерного розриву в оплаті праці в Україні стала стійкою та незворотною", - зазначив він.

Відео дня

Зарплата українців

У серпні 2023 року середня зарплата українців зросла і складає 17500 гривень, що на 500 гривень перевищує показник липня. Зростання відбулось у Київській області (до 19275 гривень), Львівській (до 17500 гривень) та Одеській (до 17500 гривень).

За прогнозом Міністерства економіки, середньомісячна зарплата українців у 2024 році зросте майже на 4 тисячі, до 21852 гривень.

Тим часом, Кабінет міністрів у проекті держбюджету на 2024 рік заклав двоетапне підвищення мінімальної зарплати. Також уряд планує провести наступного року індексацію пенсій.

Вас також можуть зацікавити новини: