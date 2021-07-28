За словами експерта, гривня швидко зміцнюється.

У найближчі місяці курс долара в Україні коливатиметься в діапазоні 26,5 - 27,5 грн/дол, ближче до нижнього краю.

Такий прогноз у Facebook озвучив економіст Тарас Козак.

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За словами експерта, гривня швидко зміцнюється. "Нацбанк не захотів утримувати курс долара вище знакової позначки 27 грн/дол. Сьогодні на міжбанку вже 26.85 грн/дол.

"Гадаю, що в найближчі місяці курс долара буде коливатися в діапазоні 26,5 - 27,5 грн/дол, ближче до нижнього краю. Проти більш істотного посилення гривні гратиме Мінфін (так впадуть доходи бюджету) і традиційно впливові експортери", - зазначив економіст.

Економіст наголосив, що доларовий потік в Україну посилюється, чому сприяють сприятливі для нашої економіки світові ціни на експортну продукцію (руда, чорні метали, агропродукція), зростаючі перекази працівників, очікуваний рекордний урожай.

"Україна легко змогла залучити $500 млн через випуск євробондів. Все більш реалістичним виглядає отримання нашою країною подарунка в розмірі $2 млрд 700 млн від Міжнародного валютного фонду протягом двох місяців", - зазначив економіст.

За словами Козака Україна не матиме серйозних проблем з рекордною виплатою валютних боргів у вересні.

"Цьому сприяє значне перевиконання планів збору доходів бюджету - за перше півріччя надійшло на ₴23.7 млрд більше очікуваних. Безумовно, однією з основних причин таких рекордів стало зростання цін. Річна інфляція зараз становить близько 10%", - сказав Козак.

Водночас, як повідомляє "Страна", керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що якщо держбанки продовжать заливати міжбанк валютою, то котирування можуть штурмувати рівень 26,80 грн/долл. і можуть його пробити навіть в умовах покупок Нацбанку.

Але якщо держсектор почне згортати свої продажі, то котирування можуть протриматися на поточних рівнях - близько 26,88-26,95 грн/долл.

"Якщо валютна держпропозиція вичерпається, а капітали нерезидентів не прийшли, то валютного надлишку на міжбанку може і не бути. Ринок поза балансом. Спостерігається ситуативний залив валютою, поки не дадуть команду "відбій". Коли саме це станеться - складно сказати", - зауважив Шевчишин.

"Завалили долар в підлогу. Свої компанії валюту продають, а Нацбанк викуповує. Іноземці непомітно стоять осторонь, що, до речі, є тривожним сигналом: вихід нерезидентів з наших гривневих держоблігацій може тривати, а новий іноземний капітал в ОВДП не надходить", - зазначив Шевчишин, коментуючи торги на міжбанку.

Курс на 28 липня:

Національний банк України на середу, 28 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,91 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Олена Коваленко