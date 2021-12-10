2 грудня Верховна Рада ухвалила закон Про державний бюджет України на 2022 рік.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік.

Про це повідомляється в картці законопроекту на сайті Верховної Ради.

Відзначається, що 10 грудня закон підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і направив його на підпис президенту, в цей же день закон повернуто з підписом президента.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2022 рік.

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Відповідно до закону, доходи держбюджету передбачені на рівні 1,332 трлн грн, витрати - 1,521 трлн грн. Дефіцит бюджету-3,5% валового внутрішнього продукту. Споживча інфляція очікується на рівні 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

Представляючи доопрацьований до другого читання законопроект, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що між першим і другим читанням доходи держбюджету були збільшені на 54,7 млрд грн - до 1,332 трлн грн, витрати – на 55,5 млрд грн - до 1,521 трлн грн.

"Граничний обсяг дефіциту був збережений на рівні 3,5% ВВП, як було погоджено з нашими міжнародними партнерами", - зазначив Марченко.

Автор: Антоніна Доломанжи