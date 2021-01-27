Президент ввів у дію рішення РНБО про схвалення законопроекту щодо посилення відповідальності за декларування неправдивої інформації та неподання декларації.

Президент України Володимир Зеленський внесе на розгляд до Верховної Ради як невідкладний законопроект, який передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за неправдиве декларування та неподання декларації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби офісу президента.

Читайте такожЗаконопроект про е-декларування можуть розглянути за ковідною процедурою-Разумков

Глава держави підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про проект закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування неправдивої інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Згідно з рішенням, РНБО схвалила цей законопроект і рекомендувала главі держави подати його на розгляд до Верховної Ради як невідкладний.

Проект закону, зокрема, передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за неправдиве декларування та неподання декларації.

Так, пропонується внести зміни в статтю 366-2 Кримінального кодексу (декларування неправдивої інформації), передбачивши, що умисне внесення неправдивих відомостей в декларацію, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 до 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51-68 тис. грн), або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо суб'єкт декларування умисно вніс неправдиві відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68-85 тис. грн), або громадських робіт на термін від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу (неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), згідно з якими за навмисне неподання декларації передбачається карати штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42,5-51 тис. грн), або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Що цьому передувало

27 жовтня 2020 року Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за неправдиве декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку електронних декларацій чиновників та скасував повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

2 листопада 2020 року у ВР був зареєстрований законопроект, яким пропонував відновити норми про е-декларування, скасування Конституційним судом.

16 листопада Разумков повідомив, що законопроект № 4304 був розроблений і підтриманий майже всіма політичними силами в парламенті.

18 листопада заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та вдосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

27 листопада Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларацій чиновниками (№4434).

30 листопада 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про те, що законопроект по е-декларування можуть розглянути за ковідною процедурою.

24 грудня Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування неправдивої інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" № 1074-IX, який Верховна Рада прийняла 4 грудня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров