У списку опинилися керівники інтернет-магазину Wildberries.

Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України про введення санкцій проти онлайн-ресурсу Wildberries.

Про це повідомляться на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

Обмежувальні заходи терміном на 3 роки застосовано до 6 фізичних осіб, а також до 10 компаній та організацій.

Серед організацій, проти яких запроваджуються санкції, - ТОВ Wildberries і його підрозділи в різних країнах.

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Санкції було запроваджено проти Wildberries у Росії, Україні, Казахстані, Білорусі, Киргизії, Польщі та Вірменії.

Щодо онлайн-рітейлера Wildberries було застосовано санкції:

блокування активів:

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

припинення надання телекомунікаційних послуг;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

заборона на встановлення ділових контактів;

блокування сайту www.wildberries.ru.

Іншим указом президент ввів у дію рішення про санкції щодо шести осіб. У списку опинилися і керівники інтернет-магазину, росіяни: Тетяна Бакальчук, Владислав Бакальчук, Андрій Ревяшко, Олексій Кузменко.

Санкції проти "представництва ДНР" у Франції

Також санкції запровадили й проти так званої "Асоціації представництва Донецької народної республіки у Франції", представленої у муніципалітетах Куду та Лансон-Прованс.

До санкційного списку потрапили засновник так званого представництва ДНР у Франції Фаяр Жераль-Юбер та співробітник так званого "Міжнародного пресцентру Doni" Неан Крістель.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня РНБО запровадила обмежувальні заходи загалом проти 53 юридичних та 15 фізичних осіб, зокрема, щодо громадян, які перебувають під санкціями США.

Скандал з Wildberries в Україні: що відомо

Онлайн-магазин продає, зокрема, футболки та вишивки з Путіним, ОМОНом, Кримським мостом. Крім того, інтернет-майданчик пропонує покупцям заборонену в Україні радянську символіку.

Wildberries є найбільшим онлайн-рітейлером у Росії, його засновниця – найбагатша жінка РФ Тетяна Бакальчук.

Автори: Олег Давигора, Інна Андаліцька