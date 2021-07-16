У Раді нацбезпеки та оборони ще планують опрацювати список з 25 організацій і підприємств, стосовно яких можуть запровадити санкції.

Рада національної безпеки та оборони України вирішила запровадити санкції проти 9 осіб, які перебувають під обмежувальними заходами США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

За його словами, на засіданні розглядалося питання запровадження персональних спеціальних економічних санкцій, і зокрема, було підготовлено два списки - один Кабінетом міністрів, інший - Службою безпеки України.

Так, частина списку з 25 організацій і підприємств була відправлена на два тижні на додаткове опрацювання, а частина списку була прийнята, в тому числі стосовно громадян, які перебувають під санкціями в США.

"Із 130 громадян, відносно яких були застосовані санкції, на сьогоднішній день померлими вже вважаються не три, а чотири особи", - сказав Данілов й уточнив, що наразі до цього списку входять 126 осіб.

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"Попередні рішення стосувалися 100 осіб, які вже було ухвалено. Лишилося 26 осіб. Сьогодні ми прийняли відповідне рішення стосовно застосування санкцій відносно 9 осіб. Щодо решти осіб ми працюємо. В залежності від необхідності на наступних засіданнях Ради національної безпеки і оборони таке рішення буде прийняте", - заявив Данілов.

Як повідомляв УНІАН, раніше в РНБО вирішили перевірити усіх українських громадян, які перебувають під санкціями, запровадженими Міністерством фінансів і Державним департаментом США.

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Автор: Віталій Саєнко