Згідно з повідомленням, рейтинги валютних депозитів таких банків, як «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «ТАСкомбанк», «Сбербанк», «Восток» і «Південний» були підвищені.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило довгострокові рейтинги банківських депозитів в іноземній валюті восьми українських банків.

Про це повідомляється на сайті агентство.

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Згідно з повідомленням, рейтинги валютних депозитів таких банків, як «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «ТАСкомбанк», «Сбербанк», «Восток» і «Південний» були підвищені з Caa1 до B3, а рейтинг «Райффайзен Банку Аваль» - з B3 до В2.

Згідно зі звітом Moody's, депозитні або боргові рейтинги зазначених банків відповідають рейтингу Уряду України (зараз - стабільний B3), тому підвищення рейтингу малоймовірне за відсутності підвищення суверенного рейтингу.

«Разом з тим базова оцінка кредитоспроможності (BCA) таких банків може бути знижена, якщо якість їх капіталу або активів і прибутковість істотно погіршаться», - сказано у звіті.

Кредитний рейтинг

У червні міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило суверенний кредитний рейтинг України до B3 зі стабільним прогнозом.

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Автор: Катерина Жирій