Зазначається, що нововведення сприятимуть підвищенню прозорості платіжних операцій.

Національний банк України змінив порядок ведення касових операцій у гривні. Зміни торкнуться тільки підприємств.

У пресслужбі НБУ зазначили, що тепер підприємства не зможуть отримувати готівку від громадян без відкриття рахунку.

"Тобто кошти, надіслані за допомогою такого переказу, спочатку мають зараховуватися на поточний або платіжний рахунок підприємства, тільки після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою", - йдеться в повідомленні.

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При цьому українцям боятися нічого, ця норма їх не торкнеться. Громадяни можуть і далі розраховуватися за послуги та товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема, під час переказу коштів без відкриття рахунку.

"Така норма сприятиме підвищенню прозорості платіжних операцій та мінімізації використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з метою ухилення від оподаткування під час здійснення операцій купівлі-продажу товарів", - підсумували в Нацбанку.

Обмеження на перекази з картки на картку - головні новини

З 1 жовтня 2024 року НБУ на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С).

Ліміт діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, та осіб, офіційні щомісячні доходи яких перевищують суму встановленого обмеження. Також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

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