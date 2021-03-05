За словами прем'єра, розмір держборгу не виходить за межі сум, які неприпустимі або ускладнюють його обслуговування.

Зростання державного боргу є природним і знаходиться в допустимих параметрах, узгоджених міністерствами та міжнародними партнерами України.

Читайте такожНа Україну може чекати технічний дефолт і "апокаліптичний сценарій" у 2021 році-нардепПро це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Станом на початок минулого року сума держборгу офіційно була близько 85 мільярдів доларів. Станом на кінець січня сума держборгу - 90 мільярдів доларів в еквіваленті. Повністю всі параметри бюджету, дефіциту держбюджету, позик, які планувалося взяти минулого року, були дотримані, відповідно, це є природним зростанням суми держборгу. Він знаходиться в параметрах і в межах допустимих, узгоджених усіма міністерствами та нашими міжнародними партнерами", - сказав Шмигаль.

За його словами, такий розмір держборгу також є прийнятним для міжнародних інвесторів і не виходить за межі сум, які неприпустимі або ускладнюють обслуговування боргу.

Присутній в парламенті міністр фінансів України Сергій Марченко додав, що фактичний дефіцит бюджету у 2020 році був менше запланованого, що дозволило заощадити на позиках.

"Хочу тільки додати, що у нас плановий дефіцит бюджету минулого року був 7,5%, фактичний дефіцит, який склався, - 5,3%, тобто у нас була можливість заощадити й не позичати понад міру минулого року", - сказав Марченко.

Що цьому передувало

Сукупний державний борг України в січні 2021 року зріс на 490 мільйонів доларів-до 90,74 мільярда доларів.

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Автор: Катерина Жирій