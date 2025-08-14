Російська економіка хрипить під вагою вторгнення Москви в Україну, якраз у той момент, коли Путін і Трамп зустрічаються, щоб обговорити мир.

Зростання російської економіки сповільнюється - доходи від продажу нафти різко впали, а дефіцит бюджету зріс до найвищого рівня за більш ніж три десятиліття. При цьому інфляція і процентні ставки залишаються болісно високими, що наводить на думки про боргову кризу, що насувається.

Видання Bloomberg пише, що досі Володимир Путін намагався підтримувати економічну стабільність, але вона розвалюється в міру падіння доходів Росії від нафти. Саміт на Алясці організовано нашвидкуруч після погрози ввести нові санкції від США щодо поставок нафти. Джерела повідомили, що Путін знову попросив про скасування обмежень у рамках будь-якої угоди.

Удар по економіці РФ

До початку 2025 року економічний розрив стало неможливо ігнорувати. Оборонна промисловість Росії працювала на повну потужність. Цивільні сектори - ні.

Зростання ВВП різко впало до 1,1% у річному обчисленні в другому кварталі 2025 року, після того як у перші три місяці року воно знизилося до 1,4%. У 2024 році річне зростання перевищувало 4%. Минулого місяця Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз на цей рік до 0,9%. Російські ЗМІ повідомляють про зростаюче занепокоєння аналітиків щодо погіршення споживчих показників, уповільнення зростання ринку будівництва та нового житла, а також підвищення ризику банкрутств.

Наступного удару завдав світовий ринок нафти. Упродовж 2025 року ціни на сиру нафту, які на початку війни піднялися до 100 доларів за барель, знизилися до приблизно 60 доларів через ослаблення світового попиту та збільшення видобутку. У 2024 році доходи від нафти і газу становили приблизно 30% федеральних доходів, тому падіння цін мало серйозні наслідки.

Зниження доходів від енергоносіїв чинило додатковий тиск на Фонд національного добробуту Росії, який може бути вичерпаний до кінця цього року, що стане серйозним ударом по фінансовій гнучкості.

При цьому банківські чиновники попередили про реальну загрозу боргової кризи в найближчі 12 місяців. Кілька системно значущих банків у приватному порядку обговорювали можливу необхідність фінансової допомоги. Москва почала використовувати те, що залишилося від Фонду національного добробуту, для надання капіталу банкам.

До початку серпня деякі великі російські банки вже зіткнулися із серйозними труднощами. У ВТБ, другому за величиною банку Росії, основна кредитна діяльність завалилася. Згідно з результатами за перше півріччя, його чистий процентний дохід впав на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Саміт на Алясці - спроба Путіна врятувати свою країну

Кремль зараз зіткнувся з дилемою. Якщо він продовжить війну, то вже наявні проблеми можуть посилитися, що поставить банки в небезпечне становище і, отже, поставить під загрозу держбюджет, особливо якщо буде введено додаткові санкції. Однак, якщо буде досягнуто згоди про тривале перемир'я, Росії доведеться зіткнутися з проблемою демілітаризації економіки, що може спричинити дефолти у підрядників-боржників, а надалі - ланцюгову реакцію.

За оцінкою наукового співробітника Фонду Карнегі Олександри Прокопенко, видатки на військові потреби та національну безпеку обійдуться Кремлю цього року майже у 172 мільярди доларів, що становить близько 8% ВВП.

"Це не тимчасовий сплеск, а довгостроковий стратегічний поворот", - вказала вона.

Трамп відчуває, що в нього є важелі впливу. За інформацією джерел, президент США вважає, що Путін сів за стіл переговорів через загрозу вторинних санкцій і запроваджених щодо Індії митних тарифів за купівлю російської нафти. При цьому він готовий застосувати додаткові заходи, спрямовані на доходи Росії від енергоносіїв, якщо Путін не погодиться на припинення вогню з Україною після саміту на Алясці.

Економіка Росії - останні новини

Автор видання The Telegraph Джеремі Ворнер розповів, що Росія має великі економічні проблеми, але Москва обходить санкції або знаходить альтернативних торгових партнерів. За його словами, російська економіка виявилася набагато стійкішою, ніж очікувалося.

Водночас NYT вказало, що Росія значно збільшила державні витрати після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, що призвело до економічного буму. Проте у 2025 році зростання економіки РФ очікується на рівні 1-2%, порівняно з 4,7% у 2024 році.

