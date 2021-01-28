Apple за підсумками 2020 року опинилася на першому місці в рейтингу найдорожчих брендів світу Brand Finance Global 500.

Виручка корпорації Apple в першому кварталі 2021 фінансового року (до 26 грудня 2020 року) вперше перевищила $100 млрд.

Про це повідомляє прес-служба корпорації з посиланням на фінансового директора Луку Маестрі.

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Виручка збільшилася на 21% в порівнянні з аналогічним періодом і досягла $111,4 млрд. Чистий прибуток збільшився з $22,2 млрд до $28,8 млрд.

"Наші показники в грудневому кварталі були забезпечені двозначними показниками зростання в кожній категорії продуктів, що призвело до рекордного зростання виручки в кожному географічному сегменті та до найвищих показників бази активних підключених пристроїв", - повідомив Маестрі.

Водночас як повідомляє Reuters, число активних пристроїв Apple досягло 1,65 млрд. Як заявив глава компанії Тім Кук, роком раніше число пристроїв становило 1,5 млрд. Кук повідомив, що компанії вдалося збільшити зростання продажів iPhone в Китаї.

Позиція Apple в рейтингу

Apple за підсумками 2020 року опинилася на першому місці в рейтингу найдорожчих брендів світу Brand Finance Global 500. Apple вдалося обійти торішніх лідерів рейтингу - Amazon і Google. Експерти оцінили бренд в $263,4 млрд.

Скандал через Telegram і судовий позов проти Apple

Мессенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США. У період з 6 по 10 січня Telegram в США завантажили близько 545 тис.разів. Це майже в три рази більше, ніж в аналогічний період минулого тижня.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.

На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що, за версією видання, могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.

Засновник Telegram Павло Дуров неодноразово заявляв, що не має наміру вводити в месенджері цензуру. За його словами, додаток може бути видалено з Google Play та App Store в найближчому майбутньому.

Враховуючи останні події, Дуров закликав користувачів Telegram переходити з iOS на Android, де встановлювані додатки не можна повністю обмежити. Крім того, зараз розробляється браузерна версія Telegram для Safari.

18 січня 2021 року американська некомерційна організація під назвою Coalition for a Safer Web (Коаліція за Безпечний Інтернет) подала до суду на компанію Apple з вимогою видалити мобільну версію Telegram з магазину додатків App Store.

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Автор: Олена Коваленко