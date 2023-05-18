Вже припинили роботу сервічні центри MacLabs в Москві та відділення B2X в Санкт-Петербурзі.

У Росії почали відкриватися авторизовані сервісні центри Apple. Так на даний момент припинили роботу сервісні центри MacLabs в Москві та відділення B2X в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляють "Известия", найближчим часом можуть закритися й інші АСЦ Apple, які не відносяться до великих компаній або мережевих ритейлерів, таких як Re: Store або "М.Видео". Столичний АСЦ "Бробролаб" оголосив кампанію зі збору 6 млн рублів на продовження діяльності.

Розширена гарантія Apple Care+ в Росії як і раніше працює, проте тільки для iPhone і Apple Watch на Mac і iPad вона не поширюється.

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Зараз Apple не поставляє комплектуючі в Росію безпосередньо, а розподіляє їх по АСЦ через компанію, розташовану в одній з прибалтійських країн, що серйозно збільшує терміни гарантійного ремонту і вартість післягарантійного обслуговування.

Головний редактор iPhones.ru Микита Горяїнов впевнений, що АСЦ продовжать закриватися. "Істотна частина ремонтів і звернень перенеслася в сіру зону. Ситуація з запчастинами також нестабільна. В таких умовах тим АСЦ, які не мають інших серйозних грошових потоків, неминуче доводиться згортати частину діяльності і стискатися", - сказав він.

Горяїнов додав, що крім цього затребуваність АСЦ падає, оскільки "парк техніки Apple в Росії, що залишається на офіційній гарантії виробника, стрімко зменшується і через вісім місяців вичерпається до штучних одиниць".

Війна в Україні та Apple

У січні 2023 року в Росії Apple Pay замінили наклейками на телефон.

13 квітня 2023 року Apple відмовилася від використання вольфраму, танталу та золота з Росії у своїх продуктах. Корпорація виконала вимоги уряду США.

У 2021 році поставки вольфрамового концентрату з РФ в США становили близько 3,5% ринку. Якщо рахувати в грошовому вираженні, то це приблизно $3,5 мільйона. Керуючий директор рейтингової Російської служби НРА Сергій Гришунін вважає, що Apple могла компенсувати скасування поставок з РФ закупівлями в Китаї.

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