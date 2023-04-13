Корпорація виконала вимоги уряду США.

Apple перестала застосовувати вольфрам, тантал і золото з Росії при виробництві своєї продукції. Корпорація виконала постанову уряду США.

Така інформація вказана у фінансовій звітності виробників зі Сполучених Штатів за підсумками 2022 року. При цьому в документах сказано, що Apple продовжує отримувати вольфрам з заводу "Молірен" в Московській області. Представники підприємства ніяк не прокоментували цю інформацію.

У 2021 році поставки вольфрамового концентрату з РФ в США становили близько 3,5% ринку. Якщо рахувати в грошовому вираженні, то це приблизно $3,5 мільйона. Керуючий директор рейтингової російської служби НРА Сергій Гришунін вважає, що Apple могла компенсувати скасування поставок з РФ закупівлями в Китаї.

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Санкції проти Росії: остання інформація

США 12 квітня наклали на країну-агресора нові обмеження. Вони торкнулися віце-прем'єра Росії Марата Хуснулліна, компанії "Мегафон", холдингу "Металоінвест", а також військово-політичного руху "Юнмарія", яке в 2016 році заснували з ініціативи голови Міноборони РФ Сергія Шойгу.

Канада ввела додаткові санкції проти Росії в Білорусі. Обмеження торкнулися об'єктів, пов'язаних з ПВК "Вагнер".

В Росії назвали недавнє різке падіння рубля по відношенню до долара і євро "абсолютно нормальним". Це сталося через скорочення припливу валюти в результаті роботи санкцій.

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