Згідно з повідомленнями банків країни-окупанта, самоклеючі стікери з чіпами мають "замінити" іноземні сервіси безконтактних платежів.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну банки країни-окупанта заявили про виведення на ринок платіжних стікерів з NFC-чіпом, які будуть клеїтися на смартфон.

Як повідомляє російське РБК, самоклеючі стікери мають форму банківських карток і згідно з повідомленнями банків країни-окупанта, мають "замінити" іноземні сервіси безконтактних платежів, які стали недоступні для росіян після вторгнення в Україну.

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Війна в Україні та платіжні системи в РФ:

26 лютого 2022 року, через два дні після вторгнення Росії в Україну, агресора відключили від Apple Pay і Google Pay.

Станом на 9 березня 2022 року платіжна система Apple Pay була повністю недоступна в Росії.

10 березня 2022 року міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard призупинили роботу в Росії. Повідомлялося, що всі карти цих платіжних систем, вже випущені російськими банками, продовжать працювати на території РФ в колишньому режимі, але ними не можна буде розплачуватися за кордоном.

24 березня 2022 року Apple Pay заборонила додавати нові російські карти "Мир".

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