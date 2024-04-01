Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала покращити умови для інтеграції українських біженців. Йдеться про можливість розпочати роботу без попереднього проходження курсів з вивчення німецької мови та інтеграційних курсів, пише tagesschau.
"Щоб реально використати потенціал нашого ринку праці, ми повинні розпалити інтеграційний турбо в Німеччині. Ми все ще занадто бюрократичні та негнучкі, коли йдеться про інтеграцію на ринок праці… Заходи щодо інтеграції та вивчення мови повинні здійснюватися паралельно з початком роботи", – зазначив керуючий директор Андре Бергеггер.
Він вказав на необхідність бути готовими, що кількість біженців з України буде збільшуватись. Також наразі не очікується, що більшість українців найближчим часом повернеться на додому.
"Тож нам потрібні стійкі інтеграційні структури для цієї групи", – продовжив Бергеггер.
Українські біженці
Польський уряд запланував низку змін для біженців з України. Зокрема, хоча спростити систему отримання дозволів на тимчасове проживання для українців.
Раніше УНІАН писав, що у Німеччині побоюються, що потік біженців з України збільшиться, якщо Російська Федерація матиме успіхи на фронті. Армія РФ краще оснащена і перевищує чисельністю, а підтримка Києва з боку Заходу тане.