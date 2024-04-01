Одна із асоціацій закликає надавати можливість працювати без попереднього проходження мовних курсів.

Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала покращити умови для інтеграції українських біженців. Йдеться про можливість розпочати роботу без попереднього проходження курсів з вивчення німецької мови та інтеграційних курсів, пише tagesschau.

"Щоб реально використати потенціал нашого ринку праці, ми повинні розпалити інтеграційний турбо в Німеччині. Ми все ще занадто бюрократичні та негнучкі, коли йдеться про інтеграцію на ринок праці… Заходи щодо інтеграції та вивчення мови повинні здійснюватися паралельно з початком роботи", – зазначив керуючий директор Андре Бергеггер.

Він вказав на необхідність бути готовими, що кількість біженців з України буде збільшуватись. Також наразі не очікується, що більшість українців найближчим часом повернеться на додому.

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"Тож нам потрібні стійкі інтеграційні структури для цієї групи", – продовжив Бергеггер.

Українські біженці

Польський уряд запланував низку змін для біженців з України. Зокрема, хоча спростити систему отримання дозволів на тимчасове проживання для українців.

Раніше УНІАН писав, що у Німеччині побоюються, що потік біженців з України збільшиться, якщо Російська Федерація матиме успіхи на фронті. Армія РФ краще оснащена і перевищує чисельністю, а підтримка Києва з боку Заходу тане.

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