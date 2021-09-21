Підвищення в середньому планується на рівні 5-20%.

Представники бізнесу планують підвищити заробітну платню своїм співробітникам у 2022 році в середньому від 5 до 20%.

Про це свідчать результати опитування "Прогнози бізнесу на 2022 рік", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією спільно з компанією Nestle в Україні.

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Згідно з результатами опитування, більшість керівників, а саме 55%, планують підвищення заробітної плати в розмірі 5-10%. Ще 30% підвищать заробітну плату на 10-20%.

Відзначається, що також пожвавлюються плани бізнесу по створенню нових робочих місць. Тоді як минулого року 60% не планували жодних змін у штаті, цього року таких лише 36%. Більшість, зокрема 58%, топ-менеджерів планують розширювати штат. І тільки 6% бізнесів будуть змушені вдатися до скорочення персоналу.

Третина підприємців, а саме 32%, планують впровадження нових інвестиційних проектів наступного року (від 20 тис.до 400 млн доларів). Майже половина (49%) планують наступного року інвестиції в соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку українського суспільства. У деяких випадках суми інвестицій сягатимуть 3% від доходу компанії.

У дослідженні "прогнози бізнесу на 2022 рік" взяли участь 95 топ-менеджерів компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації. Анкета складалася з 10 питань, опитування проводилося у вересні 2021 року. Дослідження "прогнози бізнесу" проводиться Асоціацією вже 6-й рік поспіль. Партнер дослідження у 2021 році - Nestle в Україні.

Номінальна зарплата в Україні:

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис. 345 грн.

Автор: Богдан Слуцький