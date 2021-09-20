При цьому середні зарплати зросли на 9%.

За рік кількість вакансій в Україні зросло більш ніж удвічі - з 53 тис. пропозицій у вересні 2020 року до 108 тис. у вересні поточного року, і значно перевищила докарантинні показники.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot, посилаючись на дані Work.ua.

Читайте такожШмигаль пообіцяв вчителям 60 тисяч гривень: хто отримає гроші

"Зараз є тенденція, що на ринку спостерігається певний кадровий голод. Кількість відгуків на одну вакансію знижується, а пропозиції ростуть, тому можна говорити, що претендентам поки є з чого вибирати, і зараз їх зоряний час. Ймовірно, деякий час відбуватиметься протистояння між роботодавцями та працівниками, і останні вимагатимуть від керівництва своїх компаній змін: грошових бонусів, компенсацій проїзду, безкоштовних обідів, додаткових вихідних, відпусток, тімбілдінгу, розваг у колективі тощо", - зазначає PR-менеджер Work.ua Каріне Макіян.

За даними платформи, змінилися і зарплати. Якщо рік тому, на початку вересня 2020 року, середній роботодавець пропонував 12 420 грн, зараз зарплати зросли на 9% і становлять 13 667 грн. І рік тому, і зараз медіана зарплатних очікувань шукачів вище пропозиції: 13 783 грн торік проти 15 083 грн зараз.

Якщо розглядати середню зарплату в Україні, найбільше платять в наступних категоріях: "Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки" - 22 123 грн; "Нерухомість" - 19 577 грн; "Транспорт, автобізнес" - 16 151 грн ; "Будівництво, архітектура" - 16 043 грн; "Страхування" - 15 857 грн; "Продажі, закупівлі" - 15 811 грн.

Найвищі середні зарплати в Києві - 15813 грн, Дніпрі та Одесі - близько 13 300 грн, найменша - у Рівному - 10871 грн на місяць.

Середня номінальна зарплата в Україні:

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з липнем 2020 року на 21,5% - до 14 тис. 345 грн.

Автор: Катерина Жирій