За словами Ярославського, для нього було дещо дивно, що питання у правоохоронців виникають до нього, людини, яка стільки часу й коштів інвестує лише в Україну.

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський у середу, 20 січня, знову побував у Службі безпеки України, де бізнесмена вдруге допитували в якості свідка у справі ПАТ "Мотор Січ" - підприємства, розвитком якого бізнесмен збирається займатися.

Як передає кореспондент УНІАН, Ярославський перед допитом дав кілька коментарів журналістам.

За словами Ярославського, для нього було дещо дивно, що питання у правоохоронців виникають до нього, людини, яка стільки часу і коштів інвестує тільки в Україну.

"Замість того, щоб (разом з представниками влади - УНІАН) обговорювати питання розвитку промисловості, економіки в цілому, мене викликають на допит в Службу безпеки. Наочний приклад ставлення до інвесторів в Україні", - заявив Ярославський перед допитом.

Він також нагадав, що є безліч успішних прикладів його роботи, наприклад - відновлення Харківського тракторного заводу і створення навколо нього бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ", масштабне будівництво інфраструктури в Харкові в рамках Євро-2012 і багато іншого.

Крім того, Ярославський прокоментував вчорашню заяву китайського інвестора і власника контрольного пакета акцій ПАТ "Мотор Січ" Ван Цзіна, який виступив з різкою критикою діяльності нинішнього менеджменту підприємства і звинуватив керівництво "Мотор Січі" в умисному блокуванні акціонерам доступу до управління підприємством.

"Інвестор з Китаю вклав в Україну 1 мільярд доларів, а у відповідь отримав таке ставлення. Які після цього інвестори підуть в Україну?",- додав Ярославський.

За його словами, в ситуації, що склалася, Він, як і його китайські партнери, чекають одного - можливості займатися підприємством, розвивати його і повернути ті робочі місця, які підприємство втратило в результаті тривалих арештів акцій "Мотор Січі".

"Замість того, щоб працювати, доводиться відволікатися на такі речі. А роботи, проектів багато, і у мене вони всі успішні", - зазначив після допиту Ярославський.

Як відомо, близько 10 тисяч осіб вже втратили робочі місця, що разом з членами їх сімей становить понад 30 тисяч осіб, які залишилися без засобів до існування.

Нагадаємо, в серпні 2020 року група DCH повідомила про намір розвивати українське авіабудування і, зокрема, ПАТ "Мотор Січ". Партнером DCH в цьому проекті є компанія Skyrizon (КНР).

У грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ініціювали міжнародний арбітражний процес проти України, щоб стягнути з держави 3,5 мільярда доларів збитку, який був нанесений протизаконним блокуванням їм доступу на підприємство, в тому числі шляхом арешту акцій ПАТ "Мотор Січ" з ініціативи СБУ.

Для міжнародного арбітражу дії української сторони кваліфіковані як "незаконна експропріація інвестицій" та порушення умов україно-китайської Угоди про взаємне заохочення та захист інвестицій.

Крім цього, акціонери "Мотор Січі" просять суд допомогти змінити нелегітимну наглядову раду підприємства. Відповідне засідання Господарського суду Запорізької області заплановано на 25 січня 2021 року.

Що цьому передувало

4 серпня 2020 року група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють компанію Skyrizon Aircraft Holdings Limited, про співпрацю з розвитку українського авіабудування і безпосередньо запорізького підприємства з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ".

Зокрема, компанія DCH купує у китайської компанії понад 25% акцій акціонерного товариства"Мотор Січ".

Після оголошення цього рішення було накладено додатковий арешт на акції компанії. Акції компанії раніше заарештовувалися на вимогу СБУ у 2017, 2018 і 2020 роках.

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати ситуацію з продажем контрольного пакета акцій "Мотор Січі" серед інших подібних підприємств і дати оцінку наслідкам цієї Угоди для економічних інтересів України. Прем'єр-міністр, своєю чергою, в інтерв'ю "Радіо Свобода" закликав не політизувати ситуацію і розв'язати питання в судовому порядку.

Довідка УНІАН

Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне обладнання.

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Автор: УНІАН