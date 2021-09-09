Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 28 років трудового стажу.

Вік українців для виходу на пенсію безпосередньо залежить від наявності у них необхідного трудового стажу.

Про це йдеться в законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Як наголошується в законі, трудовим стажем вважаються роки, в які сам українець або його роботодавець робили відрахування до Пенсійного фонду.

Яким має бути стаж для виходу на пенсію:

вихід на пенсію в 60 років - 28 років стажу;

вихід на пенсію в 63 роки - 18 років стажу;

вихід на пенсію в 65 років - 15 років стажу.

Що робити, якщо немає необхідного стажу:

Українці, у яких немає необхідних 15 років трудового стажу будуть отримувати соціальну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму.

Хто і на які пільги може розраховувати:

Українки 1961 року народження і старше можуть вийти на пенсію раніше 60 років, якщо у них є 28 років трудового стажу.

У 55 років вийти на пенсію можуть ті жінки, які народилися раніше 30 вересня 1956 року.

Яка зараз середня пенсія по Україні:

середня пенсія по Україні - від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб);

пенсію менш як 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб).

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб).

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Кому і коли піднімуть пенсії у 2022 році:

з 1 січня 2022 року перерахують пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю;

з 1 березня буде проведена загальна індексація пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів;

у березні 2022 року підвищать компенсації українцям старше 75 років;

з 1 липня перерахують прожитковий мінімум: в результаті зростуть максимальна, мінімальна пенсії та надбавки за стаж понад норму;

з 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж;

з 1 грудня підвищать прожитковий мінімум, а також мінімальні, максимальні пенсії та надбавки.

Також Мінсоцполітики пропонує розширити програму щомісячних доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року був оприлюднений проект запуску накопичувальної пенсії.

Автор: Олена Коваленко