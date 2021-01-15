Він зазначив, що українській владі зараз потрібно бути гранично уважною, тому що Україна опинилася в епіцентрі боротьби двох потужних гравців.

Американські санкції щодо компаній з Китаю хаотичні і не системні, тому що виконують ритуальну політичну функцію, не завдаючи реальної шкоди бізнес-взаємодії двох країн. До того ж адміністрація Байдена може переглянути американо-китайські відносини. У цьому переконаний президент Українського аналітичного центру,який детально проаналізував сьогоднішнє повідомлення про внесення компанії Skyrizon, китайського інвестора ПАТ "Мотор Січ" в обмежувальний список Міністерства торгівлі США.

Читайте такожСуд визнав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" потерпілою стороною від дій СБУОлександр Охріменко пояснив суть прийнятих адміністрацією Трампа рішень, які аж ніяк не є санкціями. Він повідомив, що список Мінторгу США, куди потрапила китайська Skyrizon не забороняє співпрацю американських компаній з китайськими, а лише вимагає отримання спецліцензій і являє собою широко використовуваний у світовій практиці експортний контроль над технологіями подвійного призначення. «У заголовках новин дії Мінторгу США назвали помітно "санкціями". Це трохи далеко від реальності. Сам по собі прес-реліз Мінторгу США - це більше політичний маніфест, більш ніж на дві третини складається з войовничої політичної риторики. Якби метушня Трампа не була звичайним політичним піаром, цей прес-реліз вмістився б у два рядки сухого тексту», - пише експерт. Додавши також, що «санкційна політика США хаотична і непослідовна». Так, влада США не обмежила інвестиції в китайські компанії Alibaba і Tencent», — але в той же час зобов'язала американських інвесторів до листопада «вийти» з активів та інвестицій в китайського виробника смартфонів і розумних гаджетів Xiaomi. "Всі заходи мають відкладений характер і можуть бути скасовані новою адміністрацією", - вважає він.

У той же час експерт зазначив, що українській владі зараз потрібно бути гранично уважною, тому що Україна опинилася в епіцентрі боротьби двох потужних гравців. І нагадав про прийнятий в КНР новий закон, який дозволяє китайським компаніям, що зіткнулися з утисками в інших країнах, звертатися до місцевих судів, отримувати рішення і вимагати їх виконання.

"Українська політична і ділова бізнес-еліти повинні зробити висновки. З кейсом "Мотор Січ" і протидією її акціонеру Skyrizon Україна примудрилася опинитися в епіцентрі міжнародного протистояння гравців принципово іншої вагової категорії. І якщо тут продовжать «тягати обличчям по столу» інвесторів з Піднебесної, президент України Володимир Зеленський замість візиту на вищому рівні в Пекін може готуватися до персональних санкцій з боку уряду КНР. Будівлю посольства України в якості забезпечення позовів може бути заарештовано, а дипломатів з нього з ганьбою виставлять на вулицю, президентський літак можуть заарештувати в будь-якому аеропорту світу - точно так само в якості забезпечення позову. Це стане показовою прочуханкою, бо Україна та її діячі - не той рівень, з яким намагатимуться домовлятися. Будуть саме показово пороти", - попереджає експерт.

Він також нагадав, що переконливість правової позиції китайських інвесторів вже підтвердило Державне бюро розслідувань (ДБР) - тут порушена кримінальна справа проти функціонерів Служби безпеки України, а китайські компанії визнані потерпілими від їх дій. Вектор розвитку подій такий, що підсумком недалекоглядної стратегії української влади щодо «Мотор Січі» можуть стати катастрофічні для країни фінансові втрати. "Штраф у міжнародному арбітражі на $3,5 млрд і втрата експорту в Китай на $7,1 млрд в момент обнулять золотовалютні резерви України, знищать робочі місця в країні і спустять курс гривні в тартарари. Все чому? А все тому, що українські діячі виявилися настільки дурні, що дозволяють тягнути Україну на забій — до сварки з торговим партнером №1, практично з єдиною на планеті стабільною і зростаючою економікою», — упевнений Охріменко.

Експерт вважає, що в справі "Мотор Січі" українські політичні лідери повинні діяти, керуючись прагматичними міркуваннями і консультуватися з авторитетними юристами: "може, пора найняти толкових юристів і, нарешті, зайняти прагматичну позицію по "Мотор Січ" - адже економічний патріотизм - націоналізм трампістів в цій ситуації цілком застосуємо і для київських діячів?",- задає він резонне питання.

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Автор: УНІАН