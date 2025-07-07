Географічне розташування та безпекова ситуація вагомо впливають на вартість житла.

Міста, розташовані ближче до фронту, залишаються лідерами за доступністю цін на квартири. Про це свідчить передане УНІАН дослідження "OLX Нерухомість".

Однокімнатні квартири

П’ятірку міст з найдешевшими однокімнатними квартирами наразі складають міста, що розташовані ближче до лінії фронту.

Це міста з такими медіанними цінами:

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Херсон - 600 тис. грн;

Запоріжжя - 672 тис. грн;

Суми - 723 тис. грн;

Миколаїв - 748 тис. грн;

Харків - 872 тис. грн.

Зазначається, що вони незначно відрізняються від цін у травні 2024 року. Помітна зміна спостерігається лише у Харкові, у травні 2025 медіанна вартість більша на 20%.

Далі у переліку міст з доступним житлом йдуть Кропивницький (999 тис. грн) та Дніпро (1,1 млн грн). За 1,2-1,3 млн грн можна придбати однокімнатну квартиру в Чернігові, Полтаві та Хмельницькому.

Двокімнатні квартири

"У прифронтових містах медіанні ціни на двокімнатні квартири станом на травень 2025 становили: 933 тис. грн у Херсоні, 952 тис. грн у Запоріжжі, 1 млн у Сумах, 1,1 млн грн у Миколаєві та 1,4 млн грн у Харкові", - йдеться в дослідженні.

На рівні травня 2024 медіанні ціни лишились у Дніпрі (1,5 млн грн) та Кропивницькому (1,6 млн грн). Також до 2 млн грн можна придбати двокімнатну квартиру у Чернігові (1,7 млн грн), Полтаві, (1,7 млн грн) і Хмельницькому (1,8 млн грн).

У цінах на двокімнатні квартири помітне здорожчання, порівнюючи травень 2025 та травень 2024, відбулось лише у Харкові (+26%). У Хмельницькому, Чернігові та Полтаві медіанна вартість зросла на 8-9%.

Трикімнатні квартири

"Найдоступніші" міста за ціною на трикімнатні квартири:

Херсон - 1,1 млн грн;

Запоріжжя - 1,3 млн грн;

Суми - 1,4 млн грн;

Миколаїв - 1,5 млн грн;

Харків - 1,8 млн грн.

У Дніпрі та Кропивницькому трикімнатна квартира обійдеться в близько 2 млн грн, трохи дорожче у Хмельницькому (2,1 млн грн) та Полтаві (2,2 млн грн). Чернігів став "найдорожчим" у переліку міст з найдешевшими трикімнатними квартирами, медіанна вартість 2,3 млн грн.

У дослідженні відмічається, що медіанна ціна на трикімнатні квартири у порівнянні з травнем 2024 року зросла у Харкові на 18%. А у Чернігові ціна у травні 2025 на 22% більша, ніж у травні 2024 року.

"Географічне розташування та безпекова ситуація - фактори, що вагомо впливають на вартість житла. Якщо аналізувати ринок нерухомості на Сході та Південному Сході України, то можемо зробити висновок, що ціни на квартири змінились незначно. Єдине місто з помітним зростанням - Харків. Далі до переліку міст з більш доступним житлом увійшли: Дніпро, Кропивницький, Хмельницький, Полтава та Чернігів", - йдеться в дослідженні.

Ринок нерухомості - останні новини

3 липня експерт ринку нерухомості та екс-президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта повідомив, що на ринку житла спостерігаються помітні регіональні відмінності. Так, у прифронтових містах первинного ринку житла немає, на Заході зростає пропозиція квартир, а в Києві можливий дефіцит житла та ріст цін.

Згідно дослідження "OLX Нерухомість", ринок нерухомості на Півдні України у травні цього року продемонстрував зміни як у вартості житла, так і в рівні попиту на нього. Найбільший ажіотаж був в Одесі та Чорноморську, де попит на купівлю житла зріс у рази.

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