Міста, розташовані ближче до фронту, залишаються лідерами за доступністю цін на квартири. Про це свідчить передане УНІАН дослідження "OLX Нерухомість".
Однокімнатні квартири
П’ятірку міст з найдешевшими однокімнатними квартирами наразі складають міста, що розташовані ближче до лінії фронту.
Це міста з такими медіанними цінами:
- Херсон - 600 тис. грн;
- Запоріжжя - 672 тис. грн;
- Суми - 723 тис. грн;
- Миколаїв - 748 тис. грн;
- Харків - 872 тис. грн.
Зазначається, що вони незначно відрізняються від цін у травні 2024 року. Помітна зміна спостерігається лише у Харкові, у травні 2025 медіанна вартість більша на 20%.
Далі у переліку міст з доступним житлом йдуть Кропивницький (999 тис. грн) та Дніпро (1,1 млн грн). За 1,2-1,3 млн грн можна придбати однокімнатну квартиру в Чернігові, Полтаві та Хмельницькому.
Двокімнатні квартири
"У прифронтових містах медіанні ціни на двокімнатні квартири станом на травень 2025 становили: 933 тис. грн у Херсоні, 952 тис. грн у Запоріжжі, 1 млн у Сумах, 1,1 млн грн у Миколаєві та 1,4 млн грн у Харкові", - йдеться в дослідженні.
На рівні травня 2024 медіанні ціни лишились у Дніпрі (1,5 млн грн) та Кропивницькому (1,6 млн грн). Також до 2 млн грн можна придбати двокімнатну квартиру у Чернігові (1,7 млн грн), Полтаві, (1,7 млн грн) і Хмельницькому (1,8 млн грн).
У цінах на двокімнатні квартири помітне здорожчання, порівнюючи травень 2025 та травень 2024, відбулось лише у Харкові (+26%). У Хмельницькому, Чернігові та Полтаві медіанна вартість зросла на 8-9%.
Трикімнатні квартири
"Найдоступніші" міста за ціною на трикімнатні квартири:
- Херсон - 1,1 млн грн;
- Запоріжжя - 1,3 млн грн;
- Суми - 1,4 млн грн;
- Миколаїв - 1,5 млн грн;
- Харків - 1,8 млн грн.
У Дніпрі та Кропивницькому трикімнатна квартира обійдеться в близько 2 млн грн, трохи дорожче у Хмельницькому (2,1 млн грн) та Полтаві (2,2 млн грн). Чернігів став "найдорожчим" у переліку міст з найдешевшими трикімнатними квартирами, медіанна вартість 2,3 млн грн.
У дослідженні відмічається, що медіанна ціна на трикімнатні квартири у порівнянні з травнем 2024 року зросла у Харкові на 18%. А у Чернігові ціна у травні 2025 на 22% більша, ніж у травні 2024 року.
"Географічне розташування та безпекова ситуація - фактори, що вагомо впливають на вартість житла. Якщо аналізувати ринок нерухомості на Сході та Південному Сході України, то можемо зробити висновок, що ціни на квартири змінились незначно. Єдине місто з помітним зростанням - Харків. Далі до переліку міст з більш доступним житлом увійшли: Дніпро, Кропивницький, Хмельницький, Полтава та Чернігів", - йдеться в дослідженні.
Ринок нерухомості - останні новини
3 липня експерт ринку нерухомості та екс-президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта повідомив, що на ринку житла спостерігаються помітні регіональні відмінності. Так, у прифронтових містах первинного ринку житла немає, на Заході зростає пропозиція квартир, а в Києві можливий дефіцит житла та ріст цін.
Згідно дослідження "OLX Нерухомість", ринок нерухомості на Півдні України у травні цього року продемонстрував зміни як у вартості житла, так і в рівні попиту на нього. Найбільший ажіотаж був в Одесі та Чорноморську, де попит на купівлю житла зріс у рази.