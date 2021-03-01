У створеному на комп'ютері відеоролику демонструється, як гігантський оголений чоловік, що нагадує Дональда Трампа, впав на землю, при цьому його тіло вкрите гаслами.

Колекціонер Пабло Родрігес-Фрайле продав за $6,6 млн десятисекундний ролик про людину, що впала, що нагадує екс-президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

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Раніше колекціонер придбав ролик майже за $47 тис.у цифрового художника Майка Вінкельманна, відомого як Beeple. Ролик можна було безкоштовно подивитися онлайн в Інтернеті.

У створеному на комп'ютері відеоролику демонструється, як гігантський оголений чоловік, що нагадує Дональда Трампа, впав на землю, при цьому його тіло вкрите гаслами.

CROSSROAD

By @beeple



The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.



History has just been made.



Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw — Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021

Оригінальність ролика, а також право власності його власника були підтверджені за допомогою блокчейн-технології, відомої як невзаимозаменяемый токен (NFT).

Президентство Дональда Трампа

Дональд Трамп був президентом США з 2017 по 2021 рік. Він став першим президентом, якому двічі оголосили імпічмент: у 2019 році Палата представників звинуватила його у зловживанні владою і втручанні в роботу Конгресу США, а у 2021-му — в закликах до заколоту. Сенат виправдав Трампа в обох випадках.

1 березня 2021 року Трамп натякнув, що може балотуватися на пост президента країни у 2024 році. Він висловив упевненість як у своїй перемозі на майбутніх виборах, так і в тому, що він нібито здобув перемогу на президентських виборах 2020 року.

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Автор: УНІАН