За словами Сухомлина, при упущенні державою процесу регулювання ринок монополізується, а при зайвому посиленні регулювання починає зростати нелегальний ринок.

Для ефективного функціонування тютюнового ринку повинен існувати баланс державного і ринкового регулювання.

Таку думку висловив віце-президент асоціації "Спеціалізована торгівля" Антон Сухомлин у коментарі УНІАН за підсумками конференції "Tobacco Market Vision 2021", присвяченій проблемам та перспективам функціонування тютюнового ринку.

За підсумками сьогоднішньої конференції можна говорити, що ринок консолідований і в першу чергу "завдяки" тим негативним процесам, які запущені тривалою монополією оптової торгівлі тютюнових виробів, а також спробами невиваженого штучного державного регулювання цієї галузі. По-друге, ринок стурбований непродуманою фіскальною політикою держави, а саме посиленням фіскального тиску, яке безумовно призведе до збільшення нелегального ринку.

Структура ринку тютюнових виробів України складається з шести виробників тютюнових виробів, чотири з яких іноземні компанії та дві українські. Іноземці займають майже 90% ринку. Дистрибуція сьогодні представлена ​​п'ятьма компаніями в Україні, серед яких одна компанія займає більше 50% ринку. Роздрібний ринок, представлений ​​більш як 80 тис. роздрібних клієнтів.

"Ринок тютюнових виробів дуже специфічний - це товари, які швидко обертаються, але коштують недешево. І, як у будь-якого специфічного ринку, у нього є проблеми, вирішення яких полягає в об'єднанні державного регулювання з ринковими методами. Повинен бути баланс цих впливів", - сказав Сухомлин.

Як пояснив експерт, при упущення державою процесу регулювання ринок монополізується, а якщо держава починає дуже сильно регулювати, починає рости нелегальний ринок.

За словами Сухомлина, ті проблемні питання і процеси, які стоять перед учасниками ринку сьогодні потребують якнайшвидшого вирішення.

"Який рецепт і метод успішного вирішення питання функціонування цього ринку і його моделі? Для відповіді спершу необхідно з’ясувати мету таких дій: метою є відрегулювати і контролювати ринок чи реінкарнувати монополію. Якщо мета перша - регулювати і контролювати, то методи мають бути інші, ніж на сьогоднішній день це спробував зробити Кабінет міністрів своєю Постановою, яка всупереч українському та зрештою європейському законодавству пробує легалізувати монополію, навіть якщо назвати її "національним оператором". Вирішення цієї проблеми і метод такого вирішення лежать на поверхні. При цьому принцип такого методу win-win, коли виграють, усі учасники, навіть ті, хто параноїдально боїться втратити панівні позиції на ринку".

Також Сухомлин зазначив, що сподівається на подальший розвиток платформи "Tobacco Market Vision 2021", створеної з метою комунікацій і регулярного діалогу між усіма зацікавленими сторонами і стейкхолдерами тютюнової галузі.

"Початок покладено. Об'єдналися учасники. Ринку є що обговорити і запропонувати, будемо розвивати цей успіх. Сама платформа ні від кого не залежить, але її успіх залежить від наших дій", - підкреслив Сухомлин.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів схвалив розпорядження про реалізацію пілотного проекту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів", завданнями якого є посилення контролю і боротьба з ухиленням від сплати податків, контрабандою і підробкою, незаконним виробництвом та обігом тютюнових виробів, боротьба з негативним впливом тіньового ринку тютюну.

У жовтні в Конституційний суд України надійшло конституційне подання 46 народних депутатів, в якому вони просять перевірити на відповідність Конституції України постанови Кабінету міністрів "Про реалізацію експериментального проекту" Національний оператор на ринку тютюнових виробів "від 9 вересня 2020 року №840.

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Автор: УНІАН