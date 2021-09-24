Кампанію з одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб було розпочато 1 вересня 2021 року і вона триватиме до 1 вересня 2022 року.

З початку вересня громадяни, які скористалися одноразовим (спеціальним) добровільним декларування, сплатили до державного бюджету України понад 1,5 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба Державної податкової служби.

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Зазначається, що кампанія з одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб була розпочата 1 вересня 2021 року і триватиме до 1 вересня 2022 року.

"Податкова амністія": що необхідно знати

15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету", який набрав чинності 21 липня 2021 року.

Декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.

Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками:

перша ставка - 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні;

друга ставка - 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів;

третя ставка - 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.

8 вересня 2021 року в парламенті вирішили, куди піде збір за добровільне декларування.

Автор: Катерина Жирій