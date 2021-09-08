З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію.

Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому проект закону про віднесення збору з одноразового добровільного декларування до доходів загального фонду державного бюджету, кошти якого призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків (тобто, не направляються на конкретну мету).

За ухвалення в другому читанні і в цілому законопроекту №5154 "Про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами активів, які їм належать, і сплати одноразової збору в бюджет "проголосували 249 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Читайте такожВ Україні стартувало одноразове добровільне декларування активів

Згідно з пояснювальною запискою до документа, у зв'язку з прийняттям закону, яким пропонується провести кампанію з добровільного одноразовому декларуванню активів фізосіб з наданням державних гарантій в частині звільнення від адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату податків і зборів з доходів, які стали джерелом походження таких активів, виникла необхідність врегулювання в бюджетному законодавстві порядку зарахування збору за таке декларування до бюджету.

"Проектом закону передбачається встановити, що збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування відноситься до доходів загального фонду державного бюджету України", - сказано в пояснювальній записці.

Добровільне декларування: що необхідно знати

З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням належних їм активів, з яких не були сплачені податки та збори.

З задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити додатковий збір, в тому числі 5% щодо валютних цінностей на рахунках в банках в Україні, а також інших активів, які перебувають (зареєстровані) в Україні; 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також інших активів, які перебувають за кордоном; 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом до 31 серпня 2022 року.

Найбільшу частину держбюджету (понад 90%) складає загальний фонд, кошти якого призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків (тобто, не спрямовані на конкретну мету).

Автор: Богдан Слуцький