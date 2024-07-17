Покупці російської нафти не готові відкрито порушувати обмеження.

Російські танкери в спробах обійти західні санкції вдаються до низки обманних маневрів, щоб непомітно передати вантаж "вільному" кораблю. Якщо цей план Москви буде успішним, то потік нафти складно буде контролювати.

Видання Bloomberg пише, що на початку липня 1089-футовий супертанкер Oxis отримав близько 1 мільйона барелів російської нафти сорту Urals з іншого судна. Судно-перевізник було одним із двох, що належать російській державній компанії ПАТ "Совкомфлот".

Однак точно визначити, яке саме судно, доволі складно, оскільки обидва судна-кандидати мають однакові розміри і практично не відрізняються одне від одного, але за межами "Совкомфлота" таких суден немає.

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Але той факт, що російські нафтовідправники вважають за необхідне йти на такі заходи, також свідчить про те, що покупці не готові відкрито ігнорувати санкції США. Це призведе до збільшення вартості перевезення барелів.

Два танкери-кандидати зникли з цифрових систем супутникового стеження кілька тижнів тому. Перший танкер, "Братск", завантажив вантаж із приблизно 1 мільйона барелів нафти Urals до Новоросійська в травні, а друге судно, "Бєлгород" - на початку червня.

Обидва судна були виявлені автоматичними системами стеження, коли залишали Чорне море через протоку Босфор, і відслідковувалися в Індійському океані до місць на південь від Індії, де сигнали автоматичних систем стеження пропали. Судно "Братск" зникло з поля зору 13 червня, а "Бєлгород" - 11 днів потому.

Судно VLCC Oxis подає помилковий сигнал про місцезнаходження, показуючи, що воно стоїть на якорі в Ормузькій протоці, недалеко від іранського нафтового терміналу ДжаскЮ, але його немає на супутникових знімках. Насправді в момент передачі вантажу Oxis перебував приблизно за 100 миль на південний схід, у центрі Оманської затоки.

Пізніше судно "Белгород" знову з'явилося в автоматичних системах стеження, рухаючись уздовж південного узбережжя Оману в бік Червоного моря, очевидно, вже без вантажу. Про судно "Братск" нічого не відомо.

Більшість із 53 танкерів РФ простоюють без діла. Близько половини від 21 танкера "Совкомфлота" перейменували, що є ще одним способом дистанціювати судна від санкцій. Зараз Москва поступово починає повертати деякі з них в експлуатацію.

Якщо вантажі "Братська" і "Бєлгорода" вдасться успішно доставити покупцям, то це може підштовхнути Росію до активнішого використання тіньового флоту. Однак повторні передачі вантажу з судна на судно збільшать вартість доставки, що знизить рентабельність торгівлі та зменшить вигоду повернення санкційних суден у роботу

Боротьба з "тіньовим флотом" Росії

Ще наприкінці 2022 року Financial Times повідомляла, що Москва створила "флот" із понад 100 танкерів, для перевезення нафти в умовах санкцій.

ЄС ввів обмеження щодо більш ніж двох десятків суден, зокрема 17 з яких перевозили нафту для Москви. Санкції ЄС послідували за аналогічними заходами, прийнятими Великою Британією.

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