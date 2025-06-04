Плани Кремля щодо поповнення резервів цього року за рахунок надлишкових доходів від нафти і газу зірвано.

Ліквідні активи Російського фонду національного добробуту, резервного фонду країни на чорний день, скоротилися в травні на 14%. До цього призвело збільшення витрат на війну проти України і падіння цін на нафту.

За даними Міністерства фінансів РФ, легкодоступні ресурси фонду скоротилися за місяць до 2,8 трлн рублів (35,7 млрд доларів). Це означає втрату 453,8 млрд рублів (5,8 млрд доларів), які могли б бути використані для фінансування бюджетного дефіциту.

Згідно з розрахунками Bloomberg, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року ліквідні активи фонду скоротилися на 68%.

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Плани з поповнення резервів цього року за рахунок надлишкових доходів від нафти і газу зірвано через падіння цін на сиру нафту, спричинене торговельною війною президента США Дональда Трампа. Зниження цін на нафту змусило уряд скоротити прогноз доходів від енергетики на 24% і потроїти прогнозований дефіцит бюджету.

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18 березня Володимир Путін визнав, що російська економіка неминуче буде охолоджуватися.

Згідно зі звітом Центробанку РФ від 27 травня, інфляція у квітні становила 6,2% у річному обчисленні порівняно з 10,7% у січні. При цьому доходи від експорту нафти і газу знижуються на тлі падіння цін на сиру нафту і зміцнення рубля. Влада більш ніж утричі збільшила цільовий показник бюджетного дефіциту.

Через усі ці проблеми посилився тиск на главу Центрального Банку РФ Ельвіру Набіулліну. Їй, можливо, доведеться змінити курс на рекордно високі ставки за позиками через занепокоєння з приводу їхнього впливу на бізнес.

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