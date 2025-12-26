Економіка РФ у депресії: промисловість переживає найсильнішу кризу з 90-х

Ситуація з продажами промислової продукції цього року стала найгіршою з 1998 року.

Посилення санкцій, підвищення процентних ставок за кредитами і різке уповільнення економіки після військового буму поставили російську промисловість на межу найсильнішої кризи.

Як пише The Moscow Times, за словами топ-менеджерів найбільших промислових компаній, ситуація з продажами їхньої продукції цього року стала найгіршою з 1998 року. Оцінки попиту представниками великого бізнесу пробили мінімуми 2009 і 2015 років, коли в першому випадку вирувала світова фінансова криза, а в другому - Росія стикнулася з першими санкціями за анексію Криму.

Виробничі плани фабрик і заводів по всій Росії цього року скоротилися до найнижчого рівня за останні 16 років. Загальний індекс промислового оптимізму також упав на мінімум із 2009 року. Зазначається, що після двох років військового буму, коли бюджет влив десятки трильйонів рублів у мегапроєкти й оборонні підприємства, російська економіка впала в депресію.

"Темпи зростання ВВП сповільнилися майже до нуля, а промисловість скотилася в рецесію. У листопаді обсяги виробництва в РФ впали на 0,7% у річному вираженні: металургія просіла на 4,1%, хімічна промисловість - на 1,7%, машинобудування - на 5,4%. Уперше за 15 років почало скорочуватися виробництво продуктів харчування - на 0,8%", - пише видання.

Окремі галузі пережили повноцінний колапс: випуск тракторів впав на 61,6%, бульдозерів - на 53,7%, ліфтів - на 37,2%, пасажирських вагонів - удвічі. До найгірших значень 2022 року скотився автопром, де виробництво обвалилося на 34,1%.

Ціна санкцій для економіки зростає, що б не говорила влада, цитує видання економіста Олександру Прокопенко. За її словами, економіка перебуває "в замороженому стані" і не стійка.

Російські споживачі готуються до нової хвилі прискорення зростання цін через підвищення податків, яке почнеться 2026 року. Рівень інфляційних очікувань населення в жовтні збільшився з 12,6% до 13,3% - таку інфляцію чекають росіяни через рік.

Економіка Росії, яка вже четвертий рік поспіль витрачає великі кошти на війну, входить у найнебезпечніший період. Російські резерви вичерпано, санкції б'ють по нафті та банках, а 2026 рік може принести фінансову кризу.

