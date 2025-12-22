Військові витрати Росії вже сягнули рекордних 149 млрд доларів лише за перші три квартали року.

Економіка Росії, яка вже четвертий рік поспіль витрачає великі кошти на війну, входить у найнебезпечніший період. Російські резерви вичерпані, санкції бʼють по нафті й банках, а 2026 рік може принести фінансову кризу, пише The Washington Post.

Попри заяви президента США Дональда Трампа про "перевагу" Росії у війні проти України, економісти стверджують, що позиції Росії слабші, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни. Кремль витратив більшу частину грошових резервів та позикових коштів, які дозволяли фінансувати рекордні військові витрати.

"Банківська криза можлива. Криза неплатежів можлива. Не хочу думати про продовження війни або її ескалацію", - зазначив на умовах анонімності російський чиновник.

Ключовий удар завдають нові санкції проти нафтового сектору. Через обмеження Москва змушена продавати нафту зі знижкою в понад 20 доларів за барель, а критичні для бюджету доходи від нафти й газу падають. Водночас військові витрати вже сягнули рекордних 149 млрд дол. лише за перші три квартали цього року.

"Нафтова промисловість занурюється в кризу, і останні санкції прискорять цей процес", - зазначив колишній віце-голова Bank of America Merrill Lynch Крейг Кеннеді.

За його словами, нові санкції були "агресивним кроком, який обіцяє ще більше проблем".

"Можна продовжувати підвищувати податки для пересічних росіян або позичати ще більше, щоб покрити зростаючий дефіцит. Але запитайте себе: чи робить це мою переговорну позицію сильнішою чи слабшою? Це, безумовно, робить Росію слабшою", - відмітив Кеннеді.

Високі процентні ставки, які зараз знизилися до 16,5%, почали стримувати інфляцію, але все ще поглинають прибутки компаній і грошові резерви. В результаті інвестиції зупинилися, виробництво в деяких секторах різко впало, а непогашення боргів зросло в усій економіці.

"Російська економіка користувалася багатьма позитивними факторами, такими як високі світові ціни на сировину та бум, спричинений витратами. Більшість цих факторів зникли, і саме тому Росія зараз перебуває в найгіршій ситуації з початку війни", - зазначив економіст Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клуге.

Самі російські банкіри б'ють тривогу через зростання рівня поганих кредитів, прихованих у банківській системі. Голова впливового Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін публічно попередив, що багато компаній перебувають у "переддефолтній ситуації".

Навіть спираючись на офіційні дані, пов'язаний з Кремлем аналітичний Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування заявив цього місяця, що Росія може до жовтня зіткнутися із системною банківською кризою, якщо проблемні кредити продовжуватимуть зростати, а вкладники почнуть масово знімати кошти.

За даними російського статистичного агентства "Росстату", у жовтні загальна сума невиплаченої заробітної плати майже втричі зросла в порівнянні з попереднім роком, досягнувши понад 27 млн дол., а цього року до російського агентства з питань праці надійшло понад 26 тисяч скарг.

Попри зростаючі труднощі, з якими стикається населення, мало хто в московській еліті очікує, що економічні проблеми переростуть у соціальні заворушення або що це якось вплине на розрахунки Путіна.

"Зростання економічних проблем не призведе до соціальних чи політичних проблем. Але наступний рік буде першим складним роком військової операції", - зазначив російський науковець, близький до високопоставлених дипломатів.

Як повідомляло CNN, російська економіка стикається зі зростаючими труднощами в різних секторах, що спричинено санкціями та надмірними витратами на війну. Однак економічна ситуація в Росії дає змогу продовжувати воювати ще принаймні 3-5 років.

За підрахунками Reuters, російський бюджет у січні 2026 року може отримати найменше податків від видобутку нафти за останні три роки.

