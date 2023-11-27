Фінська компанія може бути найбільшим постачальником запчастин для вантажівок в Росію в усьому західному світі.

Фінська компанія HD-Parts з Вантаа успішно експортує вантажівки і запчастини до них в Росію, і з початку війни здійснила поставки на мільйони євро. Про це йдеться в оприлюдненому розслідуванні Yle MOT.

Згідно з розслідуванням, в Росію поставлялися запчастини для шведських вантажівок Volvo і Scania. Зазначалося, що HD-Parts отримувала запасні частини для вантажівок безпосередньо з заводів в Китаї, Гонконгу, Тайваню та інших країн, а не від шведських автомобільних компаній.

Водночас HD-Parts категорично заперечує порушення санкційних правил. Засновник і голова правління компанії Лассе Ліндквіст заявив, що митниця перевіряла і давала дозвіл на кожне відправлення в Росію. Він запевнив, що у нього є всі необхідні документи.

Відео дня

Ліндквіст при цьому заявив, що не менше 3/4 обороту HD-Parts припадає на російський експорт.

Журналісти ознайомилися з переліком запчастин, і виявилося, що багато з них заборонені для ввезення в РФ. Стверджується, що HD-Parts може бути найбільшим постачальником запчастин для вантажівок в Росію в усьому західному світі.

Крім того, дані російської митниці показують, що з Фінляндії в Росію вивозили і вантажівки. Так, за час війни в Росії виявилося близько десятка вживаних вантажівок Scania і Volvo, а також напівпричепів інших марок, якими володіла компанія Idän Liikenteenvälittys IL з Лаппеенранта. Вартість поставок склала сотні тисяч євро.

У той же час генеральний директор Idän Liikenteenvälittys IL Рісто Рііхімякі заявив Yle, що ніякі санкції не порушує, а поставляє машини в країни Середньої Азії.

Фінляндія та Росія - відносини

22 листопада стало відомо, що Фінляндія має намір закрити всі КПП на кордоні з Росією, крім одного. Причиною стало те, що російські прикордонники навмисне пропускали "шукачів притулку", не перевіряючи документи.

Пізніше прем'єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що Фінляндія може повністю закрити кордон з Російською Федерацією. В такому випадку прохання про надання притулку можна буде подати в аеропорту Гельсінкі-Вантаа або в портах.

Вас також можуть зацікавити новини: