Політик зазначив, що героїчний опір України додав Фінляндії сміливості діяти.

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халлаахо виступив у Верховній Раді з промовою, яку повністю виголосив українською мовою.

Халлаахо виступав у Раді разом зі спікерами шести країн ЄС та президентом Парламентської асамблеї НАТО. Згідно відео, на початку промови Халлаахо нагадав, що Фінляндія у 1939 році зіткнулася з такою ж агресією СРСР, як зараз Україна, і 24 лютого фіни пригадали про це.

Фінський політик висловив жаль з приводу того, що після завершення "холодної війни" та розпаду СРСР РФ так і не змінилася.

"Як тоді, так і сьогодні вона не поважає ні міжнародного права, ні зобов’язань. Вона не цінує життя ні своїх, ні чужих. Вона вважає, що має право вето на вибір своїх сусідів, право вето навіть на їхнє існування. Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою", – висловив думку фінський спікер.

Спікер зазначив, що героїчний опір України додав Фінляндії сміливості діяти.

Крім того, Халлаахо додав, що Фінляндія передала Україні вже 20 пакетів військової допомоги і продовжуватиме підтримку стільки, скільки буде необхідно.

Під час виступу українські депутати багато разів переривали фінського політика гучними оплесками і вставали з місць.

Допомога Фінляндії

Фінляндія з самого початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні. Вона постачає зброю для ЗСУ.

А 19 жовтня президент Фінляндії Саулі Нііністьо висловив готовність провести переговори з Володимиром Путіним, якби це принесло мир в Україну.

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