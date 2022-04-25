Поки що і в Twitter, і сам мільярдер відмовилися від коментарів, але на своїй сторінці в соцмережі Маск опублікував низку цікавих твітів.

Сьогодні може бути оголошено про угоду з купівлі Ілоном Маском соціальної мережі Twitter.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. За їхніми даними, сума угоди може скласти $46 мільярдів.

Рада директорів сервісу вела переговори з Ілоном Маском після того, як від нього надійшла пропозиція про покупку. Сторони обговорювали деталі угоди, в тому числі терміни її закриття, пеню, якщо угода зірветься та інші питання, зазначають джерела.

За їхніми словами, переговори пройшли після зборів членів правління Twitter у неділю вранці, на яких обговорювалася пропозиція Маска. За словами джерел, американський бізнесмен запропонував ціну в 54,20 долара за акцію, що дозволило 11 членам правління Twitter серйозно розглянути цей варіант.

Акції Twitter подорожчали в понеділок на 4%, приблизно до $51,23 за штуку.

Однак, зазначають джерела, угода все ж може не відбудуться, оскільки ситуація залишається нестабільною. Хоча спочатку ця угода вважалася дуже малоймовірною, зараз же наближається розв'язка історії.

Нагадаємо, Ілон Маск почав скуповувати акції Twitter на початку цього року. А 14 квітня він публічно заявив про бажання купити соцмережу. Однак тоді, на Волл-Стріт засумнівалися в тому, чи вистачить Маску грошей для покупки, а в Twitter вжили заходів, які заблокували можливість для Маска накопичувати акції далі.

Минулого тижня Маск оновив свою пропозицію, змусивши Twitter серйозніше розглянути його заявку.

Наразі і в Twitter, і сам мільярдер відмовилися від коментарів.

Однак, на своїй сторінці в соцмережі Ілон Маск сьогодні написав твіт, який побічно можна пов'язати з покупкою:

"Я сподіваюся, що навіть мої найгірші критики залишаться в Twitter, тому що це і означає свободу слова", - сказано в повідомленні.

А в ще одному пості трохи раніше Маск написав: "І будь коханням мого життя" (дослівно - "І будь моїм коханням під дощем"). У коментарях користувачі пов'язали цей пост з можливою покупкою Маском "Твіттера".

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня засновник автовиробника Tesla і космічної компанії SpaceX Ілон Маск вперше очолив щорічний рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes. До цього чотири роки поспіль рейтинг очолював засновник Amazon Джефф Безос.

За оцінками видання, статки 50-річного Маска становлять 219 млрд доларів – на 48 млрд більше, ніж у Безоса, який йде другим (171 млрд доларів).

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